В Кургане беспрерывно растут цены на квартиры

07 мая 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Маленькие квартиры в Кургане выросли в цене до трех миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Цены на небольшие квартиры в Кургане показали значительный рост. За 2023 год прирост составил более 20%. Согласно данным аналитиков, стоимость «квадрата» в квартирах площадью до 32 квадратных метров увеличилась на протяжении последнего года. Об этом сообщается на официальном сайте журнала «Мир Квартир». «Зафиксирован общенациональный рост стоимости малогабаритных квартир, исключение составили лишь Ленинградская и Московская области. Прирост за год в Кургане составил 21,5%», — отмечают аналитики рынка недвижимости. Динамика цен на маленькие квартиры в Кургане с начала года начала меняться. Уже с января цены выросли на 6,3%. По всем городам России за четыре месяца квадрат подорожал почти на 2% в среднем. Общая цена с начала 2024 года в Кургане выросла на 7,4% В среднем цена на жилье выросла до трех миллионов рублей. Аналитики отмечают, что в Кургане, как и в большинстве других регионов, наблюдается повышение стоимости малометражного жилья. Эта тенденция согласуется с общероссийскими показателями и отражает устойчивый спрос на недвижимость данного сегмента. В среднем по стране цена за квадратный метр таких объектов возросла на 13,3%, а средняя стоимость лота увеличилась на 12,7%. В то время как в некоторых городах, таких как Владикавказ и Челябинск, прирост цен оказался особенно высоким, в Кургане рост также ощутим, что может быть связано с различными экономическими факторами и изменениями на рынке недвижимости. Ранее URA.RU писало, что в первом квартале года средняя цена за квадратный метр в квартире на вторичном рынке недвижимости города Кургана выросла. Цена на квадратный метр выросла на 5,3%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Цены на небольшие квартиры в Кургане показали значительный рост. За 2023 год прирост составил более 20%. Согласно данным аналитиков, стоимость «квадрата» в квартирах площадью до 32 квадратных метров увеличилась на протяжении последнего года. Об этом сообщается на официальном сайте журнала «Мир Квартир». «Зафиксирован общенациональный рост стоимости малогабаритных квартир, исключение составили лишь Ленинградская и Московская области. Прирост за год в Кургане составил 21,5%», — отмечают аналитики рынка недвижимости. Динамика цен на маленькие квартиры в Кургане с начала года начала меняться. Уже с января цены выросли на 6,3%. По всем городам России за четыре месяца квадрат подорожал почти на 2% в среднем. Общая цена с начала 2024 года в Кургане выросла на 7,4% В среднем цена на жилье выросла до трех миллионов рублей. Аналитики отмечают, что в Кургане, как и в большинстве других регионов, наблюдается повышение стоимости малометражного жилья. Эта тенденция согласуется с общероссийскими показателями и отражает устойчивый спрос на недвижимость данного сегмента. В среднем по стране цена за квадратный метр таких объектов возросла на 13,3%, а средняя стоимость лота увеличилась на 12,7%. В то время как в некоторых городах, таких как Владикавказ и Челябинск, прирост цен оказался особенно высоким, в Кургане рост также ощутим, что может быть связано с различными экономическими факторами и изменениями на рынке недвижимости. Ранее URA.RU писало, что в первом квартале года средняя цена за квадратный метр в квартире на вторичном рынке недвижимости города Кургана выросла. Цена на квадратный метр выросла на 5,3%.