Мэрия Ноябрьска ищет подрядчика для ремонта улицы

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Профилактическая акция Росавтодора «пит-стоп для дальнобойщиков». Челябинск, ремонт дороги, свердловский проспект
Реконструкция выполнится по улице Ленина Фото:

Администрация Ноябрьска заплатит более 250 млн рублей за реконструкцию участка улицы Ленина. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги. Начальная цена 265 787 320,00 рублей», — говорится в картотеке закупки.

В документации указано, что планируется выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги. Извещение о проведении конкурса было опубликовано 6 мая и находится на этапе подачи заявок.

Редакция запросила официальные комментарии в администрации Ноябрьска. На момент публикации ответ не поступил.

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Администрация Ноябрьска заплатит более 250 млн рублей за реконструкцию участка улицы Ленина. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. «Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги. Начальная цена 265 787 320,00 рублей», — говорится в картотеке закупки. В документации указано, что планируется выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги. Извещение о проведении конкурса было опубликовано 6 мая и находится на этапе подачи заявок. Редакция запросила официальные комментарии в администрации Ноябрьска. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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