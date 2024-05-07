Мэрия Ноябрьска ищет подрядчика для ремонта улицы

Реконструкция выполнится по улице Ленина
Администрация Ноябрьска заплатит более 250 млн рублей за реконструкцию участка улицы Ленина. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
«Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги. Начальная цена 265 787 320,00 рублей», — говорится в картотеке закупки.
В документации указано, что планируется выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги. Извещение о проведении конкурса было опубликовано 6 мая и находится на этапе подачи заявок.
Редакция запросила официальные комментарии в администрации Ноябрьска. На момент публикации ответ не поступил.
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