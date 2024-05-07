В районе Обского причала в Лабытнанги (ЯНАО) приплыл необычный для этого времени года зверек — нерпа. Она не боится людей и с удовольствием фотографируется, что сделало зверька местной достопримечательностью.
«Ластоногая отлично себя чувствует и не смущается, когда ее фотографируют. Красотка привлекает все больше людей, становясь местной достопримечательностью», — пишет telegram-канал «Мои Лабытнанги».
Однако ямальцев предупреждают, что не стоит слишком близко подходить к нерпе — она является диким животным и может навредить. Так же не стоит подкармливать зверька — некоторые продукты опасны для ее здоровья.
Экипаж атомохода «Ямал», державшего путь на порт Сабетта, заснял на камеру двух белых медведей, последовавших за водным каналом, оставленным во льдах судном. Скорее всего, они ждали, появится ли в воде нерпа.
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В районе Обского причала в Лабытнанги (ЯНАО) приплыл необычный для этого времени года зверек — нерпа. Она не боится людей и с удовольствием фотографируется, что сделало зверька местной достопримечательностью. «Ластоногая отлично себя чувствует и не смущается, когда ее фотографируют. Красотка привлекает все больше людей, становясь местной достопримечательностью», — пишет telegram-канал «Мои Лабытнанги». Однако ямальцев предупреждают, что не стоит слишком близко подходить к нерпе — она является диким животным и может навредить. Так же не стоит подкармливать зверька — некоторые продукты опасны для ее здоровья. Экипаж атомохода «Ямал», державшего путь на порт Сабетта, заснял на камеру двух белых медведей, последовавших за водным каналом, оставленным во льдах судном. Скорее всего, они ждали, появится ли в воде нерпа.