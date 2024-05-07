Жители ЯНАО сделали нерпу местной достопримечательностью. Фото

08 мая 2024 в 02:34 Размер текста - 17 +

Нерпа привлекает лабытнангцев тем, что не боится фотографироваться Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В районе Обского причала в Лабытнанги (ЯНАО) приплыл необычный для этого времени года зверек — нерпа. Она не боится людей и с удовольствием фотографируется, что сделало зверька местной достопримечательностью. «Ластоногая отлично себя чувствует и не смущается, когда ее фотографируют. Красотка привлекает все больше людей, становясь местной достопримечательностью», — пишет telegram-канал «Мои Лабытнанги». Однако ямальцев предупреждают, что не стоит слишком близко подходить к нерпе — она является диким животным и может навредить. Так же не стоит подкармливать зверька — некоторые продукты опасны для ее здоровья. Экипаж атомохода «Ямал», державшего путь на порт Сабетта, заснял на камеру двух белых медведей, последовавших за водным каналом, оставленным во льдах судном. Скорее всего, они ждали, появится ли в воде нерпа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В районе Обского причала в Лабытнанги (ЯНАО) приплыл необычный для этого времени года зверек — нерпа. Она не боится людей и с удовольствием фотографируется, что сделало зверька местной достопримечательностью. «Ластоногая отлично себя чувствует и не смущается, когда ее фотографируют. Красотка привлекает все больше людей, становясь местной достопримечательностью», — пишет telegram-канал «Мои Лабытнанги». Однако ямальцев предупреждают, что не стоит слишком близко подходить к нерпе — она является диким животным и может навредить. Так же не стоит подкармливать зверька — некоторые продукты опасны для ее здоровья. Экипаж атомохода «Ямал», державшего путь на порт Сабетта, заснял на камеру двух белых медведей, последовавших за водным каналом, оставленным во льдах судном. Скорее всего, они ждали, появится ли в воде нерпа.