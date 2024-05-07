Мэр Тюмени Руслан Кухарук празднует день рождения

Сегодня, 8 мая, день рождения празднует мэр Тюмени Руслан Кухарук. Ему исполнилось 45 лет. Кухарук управляет городом с 2018 года. За это время Тюмень преобразилась: появилась первая пешеходная улица, десятки огромных парков и скверов, а город ежегодно занимает лидирующие позиции в различных рейтингах. При Кухаруке Тюмень получила звание «Город трудовой доблести» и стремительно движется к статусу города-миллионника.
Сам Руслан Кухарук — уже давно не просто мэр, но и политик федерального уровня. Он возглавляет Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления, получает статусные федеральные награды, а политологи вечно прочат главе должность в Москве.
Желаем Руслану Николаевичу крепкого здоровья, семейного благополучия и блестящей политической карьеры!
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