Мэр Тюмени Руслан Кухарук празднует день рождения

08 мая 2024 в 09:28 Размер текста - 17 +

Руслану Кухаруку исполнилось 45 лет Фото: URA.RU Сегодня, 8 мая, день рождения празднует мэр Тюмени Руслан Кухарук. Ему исполнилось 45 лет. Кухарук управляет городом с 2018 года. За это время Тюмень преобразилась: появилась первая пешеходная улица, десятки огромных парков и скверов, а город ежегодно занимает лидирующие позиции в различных рейтингах. При Кухаруке Тюмень получила звание «Город трудовой доблести» и стремительно движется к статусу города-миллионника. Сам Руслан Кухарук — уже давно не просто мэр, но и политик федерального уровня. Он возглавляет Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления, получает статусные федеральные награды, а политологи вечно прочат главе должность в Москве. Желаем Руслану Николаевичу крепкого здоровья, семейного благополучия и блестящей политической карьеры! Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сегодня, 8 мая, день рождения празднует мэр Тюмени Руслан Кухарук. Ему исполнилось 45 лет. Кухарук управляет городом с 2018 года. За это время Тюмень преобразилась: появилась первая пешеходная улица, десятки огромных парков и скверов, а город ежегодно занимает лидирующие позиции в различных рейтингах. При Кухаруке Тюмень получила звание «Город трудовой доблести» и стремительно движется к статусу города-миллионника. Сам Руслан Кухарук — уже давно не просто мэр, но и политик федерального уровня. Он возглавляет Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления, получает статусные федеральные награды, а политологи вечно прочат главе должность в Москве. Желаем Руслану Николаевичу крепкого здоровья, семейного благополучия и блестящей политической карьеры!