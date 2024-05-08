Города готовятся к торжественным митингам, а мигрантам ограничат работу в такси: главное 8 мая

Торжественные митинги 9 мая пройдут во всех крупных городах Ямала
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Площадь 400 лет Тюмени. Тюмень , день победы, 9 мая
В городах готовятся встретить 9 мая, а мигрантам ограничат работу в такси Фото:

В городах Ямала готовятся к проведению митингов на 9 мая, а для мигрантов, работающих в такси, введут ограничения. Об этих и других событиях 8 мая рассказывает URA.RU.

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В городах Ямала готовятся к проведению митингов на 9 мая, а для мигрантов, работающих в такси, введут ограничения. Об этих и других событиях 8 мая рассказывает URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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