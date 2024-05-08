Города готовятся к торжественным митингам, а мигрантам ограничат работу в такси: главное 8 мая

В городах готовятся встретить 9 мая, а мигрантам ограничат работу в такси
В городах Ямала готовятся к проведению митингов на 9 мая, а для мигрантов, работающих в такси, введут ограничения. Об этих и других событиях 8 мая рассказывает URA.RU.
- В День Победы во всех крупных городах Ямала состоятся праздничные мероприятия. Жителей окружной столицы ждут торжественные митинги, выступление оркестра и легкоатлетическая эстафета.
- Власти планируют ввести ограничения для мигрантов, занятых работой в такси.
- Счетная палата ЯНАО выявила нарушения в сфере мясопереработки. Проверку провели на фоне жалоб коренного населения.
- Губернатор Артюхов встретился с министром развития Арктики Чекунковым в Москве, чтобы обсудить развитие опорных городов.
- Мэр газовой столицы Ямала Воронов готов возглавить будущую федерацию экстремального спорта.
- Сезонные ограничения на передвижение большегрузов продлили до 24 мая.
- Автобусный маршрут Салехард-Лабытнанги прекратил работу до следующего сезона.
- В 2024 году в ЯНАО вырастут зарплаты некоторых педагогов.
- Суд отказал «Пурнефтегазу» в отмене трехмиллионного штрафа за порчу земель.
- Директора структуры мэрии Тазовского района уволили из-за махинаций с контрактами.
- На Ямале обнаружили рыбу из будущего. Россельхознадзор поймал производителя, подделавшего даты изготовления.
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