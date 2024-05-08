Города готовятся к торжественным митингам, а мигрантам ограничат работу в такси: главное 8 мая

Торжественные митинги 9 мая пройдут во всех крупных городах Ямала

08 мая 2024 в 21:08 Размер текста - 17 +

В городах Ямала готовятся к проведению митингов на 9 мая, а для мигрантов, работающих в такси, введут ограничения. Об этих и других событиях 8 мая рассказывает URA.RU.