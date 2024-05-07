Нефтяникам не удалось опротестовать требования экологов о порче земель

Арбитражный суд отказал «Пурнефтегазу» в жалобе на требования Росприроднадзора

08 мая 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

Предметом спора стали разливы нефти на Барсуковском месторождении Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Представители ООО «РН-Пурнефтегаз» надеялись опротестовать решение суда о взыскании с компании почти трех млн рублей за вред, причиненный почвам на Барсуковском месторождении. Между тем, в апелляционной инстанции жалобу нефтяной компании не удовлетворили, сообщается в решении суда. «Решение Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.02.2024 оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — говорится в судебном акте, опубликованном на сайте Восьмого Арбитражного апелляционного суда. Таким образом, Росприроднадзор выиграл иск к «Пурнефтегаз» о взыскании 2 959 457 рублей за вред, причиненный почве как объекту охраны окружающей среды. Аргументируя свою жалобу, представитель нефтяной компании настаивал на том, что суд не учел доводы о рекультивации залитой нефтью земли, сумма возмещения вреда подсчитана неверно, а факт наличия почвы на спорном участке не доказан. Не согласился ответчик и с размерами площади загрязнения. По его мнению, она необоснованно завышена. Ранее сообщалось, что общая сумма ущерба от нефтеразливов, допущенных ООО «РН-Пурнефтегаз» на землях Ямала с 2022 года, составляет 82,4 млн рублей. Разливы нефти на месторождениях, осваиваемых дочерним предприятием ПАО «НК Роснефть», продолжаются и сейчас. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представители ООО «РН-Пурнефтегаз» надеялись опротестовать решение суда о взыскании с компании почти трех млн рублей за вред, причиненный почвам на Барсуковском месторождении. Между тем, в апелляционной инстанции жалобу нефтяной компании не удовлетворили, сообщается в решении суда. «Решение Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.02.2024 оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — говорится в судебном акте, опубликованном на сайте Восьмого Арбитражного апелляционного суда. Таким образом, Росприроднадзор выиграл иск к «Пурнефтегаз» о взыскании 2 959 457 рублей за вред, причиненный почве как объекту охраны окружающей среды. Аргументируя свою жалобу, представитель нефтяной компании настаивал на том, что суд не учел доводы о рекультивации залитой нефтью земли, сумма возмещения вреда подсчитана неверно, а факт наличия почвы на спорном участке не доказан. Не согласился ответчик и с размерами площади загрязнения. По его мнению, она необоснованно завышена. Ранее сообщалось, что общая сумма ущерба от нефтеразливов, допущенных ООО «РН-Пурнефтегаз» на землях Ямала с 2022 года, составляет 82,4 млн рублей. Разливы нефти на месторождениях, осваиваемых дочерним предприятием ПАО «НК Роснефть», продолжаются и сейчас.