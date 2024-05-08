Ямальцы ярко отметили День Победы, закрытые трассы и переправа в ЯНАО: события 9 мая

Ямал отметил День Победы массовыми мероприятиями
Жители ЯНАО отпраздновали День Победы патриотическими акциями, песнями военных лет, праздничными мероприятиями и концертами, а синоптики предупредили о приближении шквального ветра. Об этих и других событиях к вечеру 9 мая рассказывает URA.RU.
- Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил жителей Ямала с Днем Победы. Он отметил вклад северян в Великой Отечественной войне и призвал ямальцев быть достойными продолжателями дела предков, строя сильную и независимую Россию.
- Ямал достойно и ярко отметил 9 Мая. Жители участвовали в патриотических мероприятиях, пели песни военных лет, устраивали флешмобы, поздравляли ветеранов и возлагали цветы к памятникам героям ВОВ.
- Жители Надыма (ЯНАО) создали из свечей и лампад Орден Отечественной войны. Флешмоб был приурочен к патриотической акции «Чтобы помнили».
- В связи с неблагоприятными погодными условиями был закрыт участок дороги Лабытнанги — Харп. Для всех видов машин закрыли также переправу Салехард — Лабытнанги, которую откроют в 22:00 для полноприводных автомобилей.
- В ЯНАО стартовала весенняя охота на птиц. Большое скопление водоплавающих замечено на границе ЯНАО и ХМАО.
- Перевозка пассажиров между Салехардом и Лабытнанги 10 мая будет осуществляться вертолетами. Стоимость билетов составит 1360 рублей.
- Синоптики спрогнозировали шквальный ветер в ряде районов ЯНАО в ночь с 9 на 10 мая. Ветер будет достигать 25 метров в секунду.
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