В Курганской области свыше 11 тысяч пострадавших от паводка получили выплаты

Практически все пострадавшие от наводнения жители Курганской области уже получили единовременные выплаты. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале.
«По данным регионального штаба, от паводка пострадало более 11,5 тысячи жителей Курганской области. На сегодня единовременные выплаты по 10 000 рублей получили уже более 11 тысяч человек», — сообщил в посте Шумков.
Свыше 1200 пострадавших от паводка жителей региона получили по 50 и 100 тысяч рублей компенсации по утрате имущества первой необходимости, отметил глава области. Он добавил, что возмещение средств на капремонт 200 частных домов будет производиться, исходя из стоимости квадратного метра в размере семи тысяч рублей.
Ранее федеральный центр направил в Курганскую область четыре млрд рублей для ликвидации последствий ЧС с паводком и помощи пострадавшим. Деньги были выделены по поручению президента РФ Владимира Путина из резервного фонда правительства.
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Практически все пострадавшие от наводнения жители Курганской области уже получили единовременные выплаты. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «По данным регионального штаба, от паводка пострадало более 11,5 тысячи жителей Курганской области. На сегодня единовременные выплаты по 10 000 рублей получили уже более 11 тысяч человек», — сообщил в посте Шумков. Свыше 1200 пострадавших от паводка жителей региона получили по 50 и 100 тысяч рублей компенсации по утрате имущества первой необходимости, отметил глава области. Он добавил, что возмещение средств на капремонт 200 частных домов будет производиться, исходя из стоимости квадратного метра в размере семи тысяч рублей. Ранее федеральный центр направил в Курганскую область четыре млрд рублей для ликвидации последствий ЧС с паводком и помощи пострадавшим. Деньги были выделены по поручению президента РФ Владимира Путина из резервного фонда правительства.