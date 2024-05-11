11 мая 2024
10 мая 2024

В Тюмени мальчик выбежал на дорогу и был сбит водителем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Врачи, больница. Тюмень, рентгенкабинет, поликлиника, рентген, рентгеновский снимок, врач, больница, доктор, рентгенолог
Ребенок получил травму ключицы Фото:

В Тюмени на улице Беляева, 35/1 автомобилистка сбила 7-летнего мальчика, который неожиданно выбежал на пешеходный переход. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

«В Тюмени 7-летний мальчик сбит 11 мая автомобилем Kia на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Беляева, 35/1. Со слов 28-летней автомобилистки, мальчик неожиданно выбежал на пешеходный переход, она не успела среагировать и остановиться», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале автоинспекции.

По предварительным данным, мальчик гулял на детской площадке возле своего дома. Он выбежал на «зебру», где был сбит автомобилем. Ребенок получил травму ключицы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени на улице Беляева, 35/1 автомобилистка сбила 7-летнего мальчика, который неожиданно выбежал на пешеходный переход. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону. «В Тюмени 7-летний мальчик сбит 11 мая автомобилем Kia на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Беляева, 35/1. Со слов 28-летней автомобилистки, мальчик неожиданно выбежал на пешеходный переход, она не успела среагировать и остановиться», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале автоинспекции. По предварительным данным, мальчик гулял на детской площадке возле своего дома. Он выбежал на «зебру», где был сбит автомобилем. Ребенок получил травму ключицы. Обстоятельства ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...