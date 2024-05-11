В Тюмени мальчик выбежал на дорогу и был сбит водителем

В Тюмени на улице Беляева, 35/1 автомобилистка сбила 7-летнего мальчика, который неожиданно выбежал на пешеходный переход. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.
«В Тюмени 7-летний мальчик сбит 11 мая автомобилем Kia на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Беляева, 35/1. Со слов 28-летней автомобилистки, мальчик неожиданно выбежал на пешеходный переход, она не успела среагировать и остановиться», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале автоинспекции.
По предварительным данным, мальчик гулял на детской площадке возле своего дома. Он выбежал на «зебру», где был сбит автомобилем. Ребенок получил травму ключицы. Обстоятельства ДТП выясняются.
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