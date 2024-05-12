Глава СК РФ заинтересовался состоянием моста, на который жалуются тюменцы

13 мая 2024 в 13:44 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил провести проверку после жалоб тюменцев Фото: Официальный сайт Президента РФ Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку после жалоб тюменцев на мост в деревне Новоуфимской. По словам жителей, мост постоянно подтапливается и представляет опасность для местных. Об этом сообщили в информационном центре СК России. «Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Александровичу Кублякову провести процессуальную проверку и доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении — о ее результатах. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в telegram-канале СК. Местные утверждают, что мост опасен. Из-за подтопления по нему не могут проехать экстренные службы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку после жалоб тюменцев на мост в деревне Новоуфимской. По словам жителей, мост постоянно подтапливается и представляет опасность для местных. Об этом сообщили в информационном центре СК России. «Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Александровичу Кублякову провести процессуальную проверку и доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении — о ее результатах. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в telegram-канале СК. Местные утверждают, что мост опасен. Из-за подтопления по нему не могут проехать экстренные службы.