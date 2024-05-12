12 мая 2024
11 мая 2024

Глава СК РФ заинтересовался состоянием моста, на который жалуются тюменцы

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Глава СК РФ, бастрыкин александр
Бастрыкин поручил провести проверку после жалоб тюменцев Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку после жалоб тюменцев на мост в деревне Новоуфимской. По словам жителей, мост постоянно подтапливается и представляет опасность для местных. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

«Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Александровичу Кублякову провести процессуальную проверку и доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении — о ее результатах. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в telegram-канале СК.

Местные утверждают, что мост опасен. Из-за подтопления по нему не могут проехать экстренные службы.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку после жалоб тюменцев на мост в деревне Новоуфимской. По словам жителей, мост постоянно подтапливается и представляет опасность для местных. Об этом сообщили в информационном центре СК России. «Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Александровичу Кублякову провести процессуальную проверку и доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении — о ее результатах. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в telegram-канале СК. Местные утверждают, что мост опасен. Из-за подтопления по нему не могут проехать экстренные службы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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