ВС РФ окружают Волчанск: главное об СВО к вечеру 13 мая

Минэнерго Украины: энергосистеме страны нанесен крупнейший ущерб с начала СВО

13 мая 2024 в 22:38 Размер текста - 17 +

Сергей Лебедев заявил, что у Чугуева около 200 бойцов ВСУ попали под удар ВС РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные начали операцию по окружению города Волчанск в Харьковской области. Об этом заявил депутат местного областного совета Александр Скорик. Он отметил, что украинская армия находится под сильным огнем. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 13 мая. Наступление ВС РФ в Харьковской области, окружение Волчанска Депутат местного областного совета Александр Скорик заявил, что российская армия приступила к операции по окружению Волчанска. По его словам, ВСУ находятся под интенсивным огнем. Они пытаются оборонять город от наступления ВС РФ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на окраинах Волчанска наблюдается самая тяжелая ситуация для украинской армии. По его словам, ВСУ уделяют особое внимание Харьковской области. «Особое внимание — Харьковской области <…> В частности, на окраинах города Волчанска ситуация чрезвычайно сложная», — сообщил Зеленский. Из-за российского наступления ситуация в Волчанске становится похожей на бои в Бахмуте (Артемовске) или Марьинке. Таким мнением поделился начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко. Он отметил, что за три дня с начала российского наступления город «пострадал так, как не страдал с 2022 года». Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в районе города Чугуева Харьковской области порядка 200 бойцов ВСУ попали под удар российской армии. Чугуев используется для снабжения украинских военных, которых позже направляют на Липцы, Волчанск и изюмско-купянское направление. Политолог Юрий Светов заявил, что наступление российских войск на Харьков может вынудить Киев пойти на перемирие. Он отметил, что взятие Харькова ВС РФ не остановит Украину от обстрелов российских регионов, передает Пятый канал. Ущерб энергетики Украины Украинская энергетическая система понесла самые крупные разрушения в ходе текущего конфликта. Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко. «Даже по сравнению с 2022 и 2023 годом он намного больше», — отметил он во время беседы с министром развития Германии Свеньей Шульце. Ротация кадров в ВСУ В оперативно-тактической группировке войск «Харьков» произошла смена командования. Новым командиром назначен генерал Михаил Драпатый. Об этом сообщила группировка войск «Хортица». До этого командование группировкой осуществлял Юрий Галушкин. При этом Драпатый продолжит исполнять обязанности заместителя начальника Генерального штаба ВСУ. Политолог Руслан Калинчук сообщил, что Драпатого назначили командиром оперативно-тактической группировки войск «Харьков», чтобы замедлить наступление России на одноименном направлении. Он отметил, что РФ не попадется в ловушку, подготовленную в Харькове. Зеленский освободил Андрея Алексеенко от должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины. «Уволить Алексеенко Андрея Викторовича с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины», — говорится в указе украинского лидера. Основания для увольнения Алексеенко не приводятся. В соответствии с другим указом президента, на освободившуюся позицию назначен Олег Луговской. Участие Запада в СВО Глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов связал расширение фронта в регионе и успехи российской армии с задержками западной военной помощи. Он отметил, что замедление в предоставлении поддержки со стороны Запада сделало Украину более уязвимой. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко призвал Зеленского запросить военную помощь у стран-партнеров, включая введение их войск на территорию Украины. По его словам, ВСУ испытывают сложности, особенно на харьковском направлении. «Украина должна обратиться к странам-партнерам о вводе войск на нашу территорию», — заявил Гончаренко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные начали операцию по окружению города Волчанск в Харьковской области. Об этом заявил депутат местного областного совета Александр Скорик. Он отметил, что украинская армия находится под сильным огнем. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 13 мая. Депутат местного областного совета Александр Скорик заявил, что российская армия приступила к операции по окружению Волчанска. По его словам, ВСУ находятся под интенсивным огнем. Они пытаются оборонять город от наступления ВС РФ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на окраинах Волчанска наблюдается самая тяжелая ситуация для украинской армии. По его словам, ВСУ уделяют особое внимание Харьковской области. Из-за российского наступления ситуация в Волчанске становится похожей на бои в Бахмуте (Артемовске) или Марьинке. Таким мнением поделился начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко. Он отметил, что за три дня с начала российского наступления город «пострадал так, как не страдал с 2022 года». Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в районе города Чугуева Харьковской области порядка 200 бойцов ВСУ попали под удар российской армии. Чугуев используется для снабжения украинских военных, которых позже направляют на Липцы, Волчанск и изюмско-купянское направление. Политолог Юрий Светов заявил, что наступление российских войск на Харьков может вынудить Киев пойти на перемирие. Он отметил, что взятие Харькова ВС РФ не остановит Украину от обстрелов российских регионов, передает Пятый канал. Украинская энергетическая система понесла самые крупные разрушения в ходе текущего конфликта. Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко. «Даже по сравнению с 2022 и 2023 годом он намного больше», — отметил он во время беседы с министром развития Германии Свеньей Шульце. В оперативно-тактической группировке войск «Харьков» произошла смена командования. Новым командиром назначен генерал Михаил Драпатый. Об этом сообщила группировка войск «Хортица». До этого командование группировкой осуществлял Юрий Галушкин. При этом Драпатый продолжит исполнять обязанности заместителя начальника Генерального штаба ВСУ. Политолог Руслан Калинчук сообщил, что Драпатого назначили командиром оперативно-тактической группировки войск «Харьков», чтобы замедлить наступление России на одноименном направлении. Он отметил, что РФ не попадется в ловушку, подготовленную в Харькове. Зеленский освободил Андрея Алексеенко от должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины. «Уволить Алексеенко Андрея Викторовича с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины», — говорится в указе украинского лидера. Основания для увольнения Алексеенко не приводятся. В соответствии с другим указом президента, на освободившуюся позицию назначен Олег Луговской. Глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов связал расширение фронта в регионе и успехи российской армии с задержками западной военной помощи. Он отметил, что замедление в предоставлении поддержки со стороны Запада сделало Украину более уязвимой. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко призвал Зеленского запросить военную помощь у стран-партнеров, включая введение их войск на территорию Украины. По его словам, ВСУ испытывают сложности, особенно на харьковском направлении.