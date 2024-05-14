14 мая 2024

Губернатор Артюхов и вице-премьер Новак обсудили юбилей Нового Уренгоя

© Служба новостей «URA.RU»
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Аграрный комитет. Курган, депутат, совещание, чиновник, заседание, собрание, руки
Дмитрий Артюхов и Александр Новак обсудили юбилей Нового Уренгоя Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком. Встреча была посвящена экономическому развитию Ямала и подготовке к юбилею Нового Уренгоя. Об этом губернатор Ямала сообщил в своем telegrm-канале.

«В следующем году будем праздновать 50-летие нашей газовой столицы. Подготовка к масштабному юбилею выходит на самый ответственный этап. Мы запланировали большую программу обновления города, крупных культурных и спортивных мероприятий, чествование ветеранов, стоявших у основания газовой отрасли России», — написал Дмитрий Артюхов.

Губернатор поблагодарил вице-премьера за личное участие в подготовке к празднику. Ранее URA.RU сообщало о том, что Владимир Путин назначил Александра Новака ответственным за организацию 50-летия газовой столицы Ямала.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком. Встреча была посвящена экономическому развитию Ямала и подготовке к юбилею Нового Уренгоя. Об этом губернатор Ямала сообщил в своем telegrm-канале. «В следующем году будем праздновать 50-летие нашей газовой столицы. Подготовка к масштабному юбилею выходит на самый ответственный этап. Мы запланировали большую программу обновления города, крупных культурных и спортивных мероприятий, чествование ветеранов, стоявших у основания газовой отрасли России», — написал Дмитрий Артюхов. Губернатор поблагодарил вице-премьера за личное участие в подготовке к празднику. Ранее URA.RU сообщало о том, что Владимир Путин назначил Александра Новака ответственным за организацию 50-летия газовой столицы Ямала.
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