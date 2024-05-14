14 мая 2024

Авиалайнер столкнулся с птицей при посадке в ЯНАО

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Самолет из Сочи столкнулся с птицей в Надыме
Самолет из Сочи столкнулся с птицей в Надыме Фото:

В Надыме (ЯНАО), при заходе на посадку, столкнулся с птицей Airbus А-320. Авиалайнер возвращался из Сочи, сообщает AVIAINCIDENT.

"После посадки на пробеге экипаж воздушного судна сообщил о столкновении с птицей. Посадка прошла благополучно, борт самостоятельно зарулил на стоянку. Самолет А-320, рейс Сочи — Надым", — сообщается в telegram-канале "AVIAINCIDENT".

Происшествие произошло 14 мая в 15:29. А 5 мая Airbus А-320, рейсом из Салехарда, столкнулся с птицей в Сочи.

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В Надыме (ЯНАО), при заходе на посадку, столкнулся с птицей Airbus А-320. Авиалайнер возвращался из Сочи, сообщает AVIAINCIDENT. "После посадки на пробеге экипаж воздушного судна сообщил о столкновении с птицей. Посадка прошла благополучно, борт самостоятельно зарулил на стоянку. Самолет А-320, рейс Сочи — Надым", — сообщается в telegram-канале "AVIAINCIDENT". Происшествие произошло 14 мая в 15:29. А 5 мая Airbus А-320, рейсом из Салехарда, столкнулся с птицей в Сочи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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