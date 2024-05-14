Авиалайнер столкнулся с птицей при посадке в ЯНАО

Самолет из Сочи столкнулся с птицей в Надыме
В Надыме (ЯНАО), при заходе на посадку, столкнулся с птицей Airbus А-320. Авиалайнер возвращался из Сочи, сообщает AVIAINCIDENT.
"После посадки на пробеге экипаж воздушного судна сообщил о столкновении с птицей. Посадка прошла благополучно, борт самостоятельно зарулил на стоянку. Самолет А-320, рейс Сочи — Надым", — сообщается в telegram-канале "AVIAINCIDENT".
Происшествие произошло 14 мая в 15:29. А 5 мая Airbus А-320, рейсом из Салехарда, столкнулся с птицей в Сочи.
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