05 мая 2024

Самолет из Салехарда столкнулся с птицей при посадке в Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт "Самолеты". Тюмень, самолет
Самолет из Салехарда столкнулся с птицей при посадке в Сочи Фото:

Самолет авиакомпании «Ямал», совершающий рейс из Салехарда в Сочи столкнулся с птицей при посадке в аэропорту Адлера, сообщает AVIAINCIDENT.

«5 мая в 19:19 по Москве командир воздушного судна после посадки в аэропорту Адлера сообщил о столкновении с птицей над торцом шестой взлетно-посадочной полосы. При последующем осмотре останков птицы на полосе не обнаружено», — сообщается в telegram-канале «AVIAINCIDENT».

Посадка самолета Airbus-320, совершавшего рейс по маршруту Салехард — Сочи, прошла благополучно. Самолет обслуживает авиакомпания «Ямал».

Ранее URA.RU сообщило об отмене рейса Сочи — Тюмень. Самолет авиакомпании «Ямал» должен был прибыть утром в тюменский аэропорт Рощино.

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Самолет авиакомпании «Ямал», совершающий рейс из Салехарда в Сочи столкнулся с птицей при посадке в аэропорту Адлера, сообщает AVIAINCIDENT. «5 мая в 19:19 по Москве командир воздушного судна после посадки в аэропорту Адлера сообщил о столкновении с птицей над торцом шестой взлетно-посадочной полосы. При последующем осмотре останков птицы на полосе не обнаружено», — сообщается в telegram-канале «AVIAINCIDENT». Посадка самолета Airbus-320, совершавшего рейс по маршруту Салехард — Сочи, прошла благополучно. Самолет обслуживает авиакомпания «Ямал». Ранее URA.RU сообщило об отмене рейса Сочи — Тюмень. Самолет авиакомпании «Ямал» должен был прибыть утром в тюменский аэропорт Рощино.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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