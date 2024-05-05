Самолет из Салехарда столкнулся с птицей при посадке в Сочи

06 мая 2024 в 17:21 Размер текста - 17 +

Самолет из Салехарда столкнулся с птицей при посадке в Сочи Фото: Денис Моргунов © URA.RU Самолет авиакомпании «Ямал», совершающий рейс из Салехарда в Сочи столкнулся с птицей при посадке в аэропорту Адлера, сообщает AVIAINCIDENT. «5 мая в 19:19 по Москве командир воздушного судна после посадки в аэропорту Адлера сообщил о столкновении с птицей над торцом шестой взлетно-посадочной полосы. При последующем осмотре останков птицы на полосе не обнаружено», — сообщается в telegram-канале «AVIAINCIDENT». Посадка самолета Airbus-320, совершавшего рейс по маршруту Салехард — Сочи, прошла благополучно. Самолет обслуживает авиакомпания «Ямал». Ранее URA.RU сообщило об отмене рейса Сочи — Тюмень. Самолет авиакомпании «Ямал» должен был прибыть утром в тюменский аэропорт Рощино. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самолет авиакомпании «Ямал», совершающий рейс из Салехарда в Сочи столкнулся с птицей при посадке в аэропорту Адлера, сообщает AVIAINCIDENT. «5 мая в 19:19 по Москве командир воздушного судна после посадки в аэропорту Адлера сообщил о столкновении с птицей над торцом шестой взлетно-посадочной полосы. При последующем осмотре останков птицы на полосе не обнаружено», — сообщается в telegram-канале «AVIAINCIDENT». Посадка самолета Airbus-320, совершавшего рейс по маршруту Салехард — Сочи, прошла благополучно. Самолет обслуживает авиакомпания «Ямал». Ранее URA.RU сообщило об отмене рейса Сочи — Тюмень. Самолет авиакомпании «Ямал» должен был прибыть утром в тюменский аэропорт Рощино.