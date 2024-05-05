Самолет из Салехарда столкнулся с птицей при посадке в Сочи

Самолет авиакомпании «Ямал», совершающий рейс из Салехарда в Сочи столкнулся с птицей при посадке в аэропорту Адлера, сообщает AVIAINCIDENT.
«5 мая в 19:19 по Москве командир воздушного судна после посадки в аэропорту Адлера сообщил о столкновении с птицей над торцом шестой взлетно-посадочной полосы. При последующем осмотре останков птицы на полосе не обнаружено», — сообщается в telegram-канале «AVIAINCIDENT».
Посадка самолета Airbus-320, совершавшего рейс по маршруту Салехард — Сочи, прошла благополучно. Самолет обслуживает авиакомпания «Ямал».
Ранее URA.RU сообщило об отмене рейса Сочи — Тюмень. Самолет авиакомпании «Ямал» должен был прибыть утром в тюменский аэропорт Рощино.
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Самолет авиакомпании «Ямал», совершающий рейс из Салехарда в Сочи столкнулся с птицей при посадке в аэропорту Адлера, сообщает AVIAINCIDENT. «5 мая в 19:19 по Москве командир воздушного судна после посадки в аэропорту Адлера сообщил о столкновении с птицей над торцом шестой взлетно-посадочной полосы. При последующем осмотре останков птицы на полосе не обнаружено», — сообщается в telegram-канале «AVIAINCIDENT». Посадка самолета Airbus-320, совершавшего рейс по маршруту Салехард — Сочи, прошла благополучно. Самолет обслуживает авиакомпания «Ямал». Ранее URA.RU сообщило об отмене рейса Сочи — Тюмень. Самолет авиакомпании «Ямал» должен был прибыть утром в тюменский аэропорт Рощино.