Директора интерната обвинили в избиении детей, а экс-чиновника вернули под суд: события дня

Прокуратура проверит сообщения об избиении детей директором ямальского интерната
Прокуратура ЯНАО инициировала проверку информации об избиении детей в ямальской школе интернате. Экс-директор дептранспорта Ямала вернется на скамью подсудимых. Об этих и других событиях, произошедших 15 мая в ЯНАО, читайте в подборке URA.RU.
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