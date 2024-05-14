14 мая 2024

Директора интерната обвинили в избиении детей, а экс-чиновника вернули под суд: события дня

Прокуратура проверяет информацию об избиении детей в ямальской школе-интернате
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Салехард, прокуратура янао
Прокуратура проверит сообщения об избиении детей директором ямальского интерната Фото:

Прокуратура ЯНАО инициировала проверку информации об избиении детей в ямальской школе интернате. Экс-директор дептранспорта Ямала вернется на скамью подсудимых. Об этих и других событиях, произошедших 15 мая в ЯНАО, читайте в подборке URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура ЯНАО инициировала проверку информации об избиении детей в ямальской школе интернате. Экс-директор дептранспорта Ямала вернется на скамью подсудимых. Об этих и других событиях, произошедших 15 мая в ЯНАО, читайте в подборке URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...