14 мая 2024

Жители Ямала выбрали нужные им объекты благоустройства. Список

В 2025 году в ЯНАО появится 15 новых объектов благоустройства
© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале выбрали 15 новых объектов благоустройства
На Ямале выбрали 15 новых объектов благоустройства Фото:

На Ямале завершилось голосование за объекты благоустройства. В следующем году новые общественные территории появятся в каждом муниципалитете. Об итогах голосования рассказали в пресс-службе окружного правительства.

«Ямал вошел в число регионов с наиболее высокой активностью в голосовании и был отмечен Минстроем России. Всего проголосовало 119 324 ямальцев от 14 лет, что на 27 659 человек больше, чем в прошлом году», — сказано в сообщении пресс-службы.

В каждом муниципальном образовании появится по одному новому объекту. Исключение составляют Тазовский район и город Губкинский — там жители смогли выбрать по две территории, поскольку их районы признаны самыми активными по итогам голосования прошлого года. В 2025 году в ЯНАО благоустроят следующие объекты:

  • Город Салехард. Стела Романтикам 70-х по улице Броднева.
  • Город Лабытнанги. Парк «Территория здоровья» по улице Обской (в районе дома 39).
  • Город Новый Уренгой. Площадь имени 50-летия Нового Уренгоя в микрорайоне Юбилейном (в районе дома 1/1).
  • Город Ноябрьск. Зона отдыха в районе озера Безымянного по улице Шевченко.
  • Город Муравленко. Зона отдыха в микрорайоне Парковом по улице Ленина (в районе дома 61).
  • Город Губкинский. Сквер во втором микрорайоне (в районе школы искусств имени Г.В. Свиридова).
  • Город Губкинский. Детская игровая площадка в переулке Ясном (в районе дома 2).
  • Город Надым. Парк имени Е.Ф. Козлова (3 этап).
  • Село Мужи. Зона отдыха «Тропа здоровья „ЮГАН“».
  • Село Харсаим. Центральная площадь.
  • Село Сеяха. Парк качелей в Бамовском переулке.
  • Поселок Тазовский. Эко-тропа в районе улицы Ленина.
  • Поселок Тазовский. Сквер у ЗАГС по улице Пушкина (в районе дома 25).
  • Город Тарко-Сале. Пешеходная зона по улице Строителей (в районе дома 1а).
  • Село Красноселькуп. Площадь «Дружбы».

На первых этапах голосования в этом году наибольшую активность показали жители Ямальского, Приуральского, Красноселькупского и Пуровского районов, а также города Губкинский. Ранее URA.RU сообщало о том, что с 2019 года в ЯНАО благоустроили почти полторы тысячи общественных и дворовых пространств.

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На Ямале завершилось голосование за объекты благоустройства. В следующем году новые общественные территории появятся в каждом муниципалитете. Об итогах голосования рассказали в пресс-службе окружного правительства. «Ямал вошел в число регионов с наиболее высокой активностью в голосовании и был отмечен Минстроем России. Всего проголосовало 119 324 ямальцев от 14 лет, что на 27 659 человек больше, чем в прошлом году», — сказано в сообщении пресс-службы. В каждом муниципальном образовании появится по одному новому объекту. Исключение составляют Тазовский район и город Губкинский — там жители смогли выбрать по две территории, поскольку их районы признаны самыми активными по итогам голосования прошлого года. В 2025 году в ЯНАО благоустроят следующие объекты: На первых этапах голосования в этом году наибольшую активность показали жители Ямальского, Приуральского, Красноселькупского и Пуровского районов, а также города Губкинский. Ранее URA.RU сообщало о том, что с 2019 года в ЯНАО благоустроили почти полторы тысячи общественных и дворовых пространств.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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