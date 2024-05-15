ВС РФ освободили Работино и продолжают наступление: главное об СВО к вечеру 15 мая

Армия России освободила Работино от ВСУ

15 мая 2024 в 21:43 Размер текста - 17 +

Армия России полностью освободила Работино Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России полностью освободила населенный пункт Работино, находящийся в Запорожской области. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 15 мая. Освобождение Работино Подразделениями группировки войск «Днепр» полностью освободили Работино на запорожском направлении. В результате были уничтожены подразделения 121-й бригады теробороны и 23-й бригады нацгвардии Украины и 65-й механизированной бригады ВСУ. Также украинская армия понесла потери в районах населенных пунктов Никополь (ДНР), Золотая Балка (Херсонская область) и Малая Токмачка (Запорожская область). В Николаеве ВС РФ уничтожили цех для производства ракет Российская армия ударила по складу ГСМ, цеху по производству деталей для ракет и беспилотников в Николаеве. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, порядка 40 раненых бойцов ВСУ были эвакуированы в бывший санаторий «Дубки». Украина перебрасывает свои резервы в Харьковскую область ВСУ перебрасывают свои резервы с других направлений в Харьковскую область. Военно-гражданской администрации (ВГА) области Виталий Ганчев заявил, что оборона украинской армии «сыпется со всех сторон». Также он добавил, что скоро ВС РФ возьмут под контроль Волчанск, ВСУ уже открыто признают его потерю. ВС РФ впервые уничтожили радиолокационная станция «Каста» Украины Российская армия в зоне СВО впервые ликвидировала радиолокационную станцию «Каста» ВСУ. Вместе с этим были уничтожены 152 мм пушку «Гиацинт-С», британское 105 мм орудие L-119 и американская 155 мм гаубицу М777. Также противник понес потери в количестве более 510 военных. ВС России освободили Лукьянцы и Глубокое в Харьковской области ВС РФ освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы на харьковском направлении. Также было нанесено поражение ВСУ в районах Гранов, Волчанска и Липцов. Россия уничтожила 10 ракет ATACMS над Крымом Российские ПВО сбили над Крымом 10 ракет оперативно-тактических ракет ATACMS. Это произошло в ночь на 15 мая. ВСУ нанесли удар по топливной базе в Ростовской области Армия Украины ударила в Ростовской области по топливной базе. В результате этого произошло два взрыва, пострадавших не обнаружено. ВС РФ укрепили позиции в Харьковской области Российские военные укрепили свои позиции на ключевом пункте в обороне ВСУ. Он находится в центре Волчанска в Харьковской области. Армия РФ заняла центр Старомайорского Российские военные продвинулись в центральную часть Старомайорского в ДНР. В ходе операции были вытеснены подразделения ВСУ из района Дома культуры, также ВС РФ продолжают вытеснять боевиков на север и северные окраины села, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Владимир Рогов. Освобождение Новомихайловки танками Т-80БВК Танкисты соединения морской пехоты Тихоокеанского флота совместно с другими подразделениями освободили Новомихайловку на южнодонецком направлении. Они сделали это с помощью танков Т-80БВК, которыми пробивали дорогу штурмовым группам. Также десантники осаждают опорный пункт ВСУ под Вербовым. В ходе операции были уничтожены основные опорные пункты, система обороны и огневые средства украинской армии, передает «Пятый канал». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия России полностью освободила населенный пункт Работино, находящийся в Запорожской области. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 15 мая. Подразделениями группировки войск «Днепр» полностью освободили Работино на запорожском направлении. В результате были уничтожены подразделения 121-й бригады теробороны и 23-й бригады нацгвардии Украины и 65-й механизированной бригады ВСУ. Также украинская армия понесла потери в районах населенных пунктов Никополь (ДНР), Золотая Балка (Херсонская область) и Малая Токмачка (Запорожская область). Российская армия ударила по складу ГСМ, цеху по производству деталей для ракет и беспилотников в Николаеве. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, порядка 40 раненых бойцов ВСУ были эвакуированы в бывший санаторий «Дубки». ВСУ перебрасывают свои резервы с других направлений в Харьковскую область. Военно-гражданской администрации (ВГА) области Виталий Ганчев заявил, что оборона украинской армии «сыпется со всех сторон». Также он добавил, что скоро ВС РФ возьмут под контроль Волчанск, ВСУ уже открыто признают его потерю. Российская армия в зоне СВО впервые ликвидировала радиолокационную станцию «Каста» ВСУ. Вместе с этим были уничтожены 152 мм пушку «Гиацинт-С», британское 105 мм орудие L-119 и американская 155 мм гаубицу М777. Также противник понес потери в количестве более 510 военных. ВС РФ освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы на харьковском направлении. Также было нанесено поражение ВСУ в районах Гранов, Волчанска и Липцов. Российские ПВО сбили над Крымом 10 ракет оперативно-тактических ракет ATACMS. Это произошло в ночь на 15 мая. Армия Украины ударила в Ростовской области по топливной базе. В результате этого произошло два взрыва, пострадавших не обнаружено. Российские военные укрепили свои позиции на ключевом пункте в обороне ВСУ. Он находится в центре Волчанска в Харьковской области. Российские военные продвинулись в центральную часть Старомайорского в ДНР. В ходе операции были вытеснены подразделения ВСУ из района Дома культуры, также ВС РФ продолжают вытеснять боевиков на север и северные окраины села, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Владимир Рогов. Танкисты соединения морской пехоты Тихоокеанского флота совместно с другими подразделениями освободили Новомихайловку на южнодонецком направлении. Они сделали это с помощью танков Т-80БВК, которыми пробивали дорогу штурмовым группам. Также десантники осаждают опорный пункт ВСУ под Вербовым. В ходе операции были уничтожены основные опорные пункты, система обороны и огневые средства украинской армии, передает «Пятый канал».