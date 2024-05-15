В зоне СВО впервые уничтожена украинская радиолокационная станция «Каста»

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, учебные стрельбы, минометный расчет, полигон еланский, 120мм возимый миномет 2б11, тренировка на полигоне, сбойка
ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию ВСУ и военную технику Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская армия впервые ликвидировала на фронте радиолокационную станцию «Каста» ВСУ. Также было уничтожено различное оружие иностранного производства армии Украины. Об этом сообщает Минобороны России.

«Противник потерял <…> также радиолокационную станцию „Каста“», — передает ведомство. Кроме того, ВСУ потеряли свыше 510 солдат, 152 мм пушку «Гиацинт-С», британское 105 мм орудие L-119, американские 155 мм гаубицу М777 и 155 мм гаубицу М198 и другое вооружение.

Также подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение бригадам украинской армии в районах населенных пунктов Калинина, Невельское, Красногоровка, Раздоловка, Клещеевка, Георгиевка и Белогоровка. ВС РФ заняли более выгодные позиции на этих направлениях.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили Глубокое и Лукьянцы, которые находятся в Харьковской области. Также российская армия нанесла поражение живой силе ВСУ в районах Липцов, Гранов, Волчанска и других населенных пунктах.

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Российская армия впервые ликвидировала на фронте радиолокационную станцию «Каста» ВСУ. Также было уничтожено различное оружие иностранного производства армии Украины. Об этом сообщает Минобороны России. «Противник потерял <…> также радиолокационную станцию „Каста“», — передает ведомство. Кроме того, ВСУ потеряли свыше 510 солдат, 152 мм пушку «Гиацинт-С», британское 105 мм орудие L-119, американские 155 мм гаубицу М777 и 155 мм гаубицу М198 и другое вооружение. Также подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение бригадам украинской армии в районах населенных пунктов Калинина, Невельское, Красногоровка, Раздоловка, Клещеевка, Георгиевка и Белогоровка. ВС РФ заняли более выгодные позиции на этих направлениях. Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили Глубокое и Лукьянцы, которые находятся в Харьковской области. Также российская армия нанесла поражение живой силе ВСУ в районах Липцов, Гранов, Волчанска и других населенных пунктах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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