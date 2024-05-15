В зоне СВО впервые уничтожена украинская радиолокационная станция «Каста»

Российская армия впервые ликвидировала на фронте радиолокационную станцию «Каста» ВСУ. Также было уничтожено различное оружие иностранного производства армии Украины. Об этом сообщает Минобороны России.
«Противник потерял <…> также радиолокационную станцию „Каста“», — передает ведомство. Кроме того, ВСУ потеряли свыше 510 солдат, 152 мм пушку «Гиацинт-С», британское 105 мм орудие L-119, американские 155 мм гаубицу М777 и 155 мм гаубицу М198 и другое вооружение.
Также подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение бригадам украинской армии в районах населенных пунктов Калинина, Невельское, Красногоровка, Раздоловка, Клещеевка, Георгиевка и Белогоровка. ВС РФ заняли более выгодные позиции на этих направлениях.
Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили Глубокое и Лукьянцы, которые находятся в Харьковской области. Также российская армия нанесла поражение живой силе ВСУ в районах Липцов, Гранов, Волчанска и других населенных пунктах.
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Российская армия впервые ликвидировала на фронте радиолокационную станцию «Каста» ВСУ. Также было уничтожено различное оружие иностранного производства армии Украины. Об этом сообщает Минобороны России. «Противник потерял <…> также радиолокационную станцию „Каста“», — передает ведомство. Кроме того, ВСУ потеряли свыше 510 солдат, 152 мм пушку «Гиацинт-С», британское 105 мм орудие L-119, американские 155 мм гаубицу М777 и 155 мм гаубицу М198 и другое вооружение. Также подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение бригадам украинской армии в районах населенных пунктов Калинина, Невельское, Красногоровка, Раздоловка, Клещеевка, Георгиевка и Белогоровка. ВС РФ заняли более выгодные позиции на этих направлениях. Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили Глубокое и Лукьянцы, которые находятся в Харьковской области. Также российская армия нанесла поражение живой силе ВСУ в районах Липцов, Гранов, Волчанска и других населенных пунктах.