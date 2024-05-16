Тюменский Союз писателей возглавил бывший депутат

Тюменское отделение Союза писателей возглавил Сергей Иванов. Информация о назначении появилась на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Сергей Козлов — российский писатель, журналист и депутат Тюменской областной думы пятого созыва.
«На общем собрании был избран новый председатель Тюменского регионального отделения Союза писателей России. Поздравляем Сергея Сергеевича Козлова и желаем ему успехов и плодотворной работы на новом поприще!» — указано в сообщении.
Ранее тюменское отделение Союза писателей возглавлял писатель и журналист Леонид Иванов. На посту он проработал с 2014 года.
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Тюменское отделение Союза писателей возглавил Сергей Иванов. Информация о назначении появилась на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Сергей Козлов — российский писатель, журналист и депутат Тюменской областной думы пятого созыва. «На общем собрании был избран новый председатель Тюменского регионального отделения Союза писателей России. Поздравляем Сергея Сергеевича Козлова и желаем ему успехов и плодотворной работы на новом поприще!» — указано в сообщении. Ранее тюменское отделение Союза писателей возглавлял писатель и журналист Леонид Иванов. На посту он проработал с 2014 года.