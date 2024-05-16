Тюменский Союз писателей возглавил бывший депутат

Новым председателем тюменского Союза писателей стал Сергей Козлов

Предыдущий председатель проработал на посту 10 лет Фото: Размик Закарян © URA.RU

Тюменское отделение Союза писателей возглавил Сергей Иванов. Информация о назначении появилась на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Сергей Козлов — российский писатель, журналист и депутат Тюменской областной думы пятого созыва.

«На общем собрании был избран новый председатель Тюменского регионального отделения Союза писателей России. Поздравляем Сергея Сергеевича Козлова и желаем ему успехов и плодотворной работы на новом поприще!» — указано в сообщении.

Ранее тюменское отделение Союза писателей возглавлял писатель и журналист Леонид Иванов. На посту он проработал с 2014 года.