Тюменский Союз писателей возглавил бывший депутат

Новым председателем тюменского Союза писателей стал Сергей Козлов
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Презентация книги Марины Голубицкой "Два писателя, или Ключи от чердака" в книжном магазине Пиотровский, чтение, книга
Предыдущий председатель проработал на посту 10 лет Фото:

Тюменское отделение Союза писателей возглавил Сергей Иванов. Информация о назначении появилась на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Сергей Козлов — российский писатель, журналист и депутат Тюменской областной думы пятого созыва.

«На общем собрании был избран новый председатель Тюменского регионального отделения Союза писателей России. Поздравляем Сергея Сергеевича Козлова и желаем ему успехов и плодотворной работы на новом поприще!» — указано в сообщении.

Ранее тюменское отделение Союза писателей возглавлял писатель и журналист Леонид Иванов. На посту он проработал с 2014 года.

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Тюменское отделение Союза писателей возглавил Сергей Иванов. Информация о назначении появилась на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Сергей Козлов — российский писатель, журналист и депутат Тюменской областной думы пятого созыва. «На общем собрании был избран новый председатель Тюменского регионального отделения Союза писателей России. Поздравляем Сергея Сергеевича Козлова и желаем ему успехов и плодотворной работы на новом поприще!» — указано в сообщении. Ранее тюменское отделение Союза писателей возглавлял писатель и журналист Леонид Иванов. На посту он проработал с 2014 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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