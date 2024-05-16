В ЯНАО наградили участника СВО

17 мая 2024 в 01:37 Размер текста - 17 +

Тунгусов ведет активную патриотическую работу с молодежью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Приуральском районе (ЯНАО) наградили медалью «Ветеран боевых действий» Александра Тунгусова за заслуги в защите отечества, а также за участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава Приуральского района Иван Сакал. «Выполнил очень почетную для себя миссию — вручил медаль „Ветеран боевых действий“. Награда была передана за заслуги в защите отечества и участие в специальной военной операции ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России нашему земляку Александру Тунгусову», — написал Сакал в telegram-канале. После возвращения из зоны СВО Тунгусов ведет активную патриотическую работу с молодежью. Он стал главным инструктором курсов начальной военной подготовки, участвует во всех значимых мероприятиях. В филиале фонда «Защитники Отечества» в Салехарде состоялось награждение участников СВО. Им вручили медали «Ветеран боевых действий». Военком поблагодарил мужчин за службу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Приуральском районе (ЯНАО) наградили медалью «Ветеран боевых действий» Александра Тунгусова за заслуги в защите отечества, а также за участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава Приуральского района Иван Сакал. «Выполнил очень почетную для себя миссию — вручил медаль „Ветеран боевых действий“. Награда была передана за заслуги в защите отечества и участие в специальной военной операции ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России нашему земляку Александру Тунгусову», — написал Сакал в telegram-канале. После возвращения из зоны СВО Тунгусов ведет активную патриотическую работу с молодежью. Он стал главным инструктором курсов начальной военной подготовки, участвует во всех значимых мероприятиях. В филиале фонда «Защитники Отечества» в Салехарде состоялось награждение участников СВО. Им вручили медали «Ветеран боевых действий». Военком поблагодарил мужчин за службу.