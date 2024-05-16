16 мая 2024
15 мая 2024

В ЯНАО наградили участника СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Тунгусов ведет активную патриотическую работу с молодежью Фото:

В Приуральском районе (ЯНАО) наградили медалью «Ветеран боевых действий» Александра Тунгусова за заслуги в защите отечества, а также за участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава Приуральского района Иван Сакал.

«Выполнил очень почетную для себя миссию — вручил медаль „Ветеран боевых действий“. Награда была передана за заслуги в защите отечества и участие в специальной военной операции ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России нашему земляку Александру Тунгусову», — написал Сакал в telegram-канале.

После возвращения из зоны СВО Тунгусов ведет активную патриотическую работу с молодежью. Он стал главным инструктором курсов начальной военной подготовки, участвует во всех значимых мероприятиях.

В филиале фонда «Защитники Отечества» в Салехарде состоялось награждение участников СВО. Им вручили медали «Ветеран боевых действий». Военком поблагодарил мужчин за службу.

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В Приуральском районе (ЯНАО) наградили медалью «Ветеран боевых действий» Александра Тунгусова за заслуги в защите отечества, а также за участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава Приуральского района Иван Сакал. «Выполнил очень почетную для себя миссию — вручил медаль „Ветеран боевых действий“. Награда была передана за заслуги в защите отечества и участие в специальной военной операции ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России нашему земляку Александру Тунгусову», — написал Сакал в telegram-канале. После возвращения из зоны СВО Тунгусов ведет активную патриотическую работу с молодежью. Он стал главным инструктором курсов начальной военной подготовки, участвует во всех значимых мероприятиях. В филиале фонда «Защитники Отечества» в Салехарде состоялось награждение участников СВО. Им вручили медали «Ветеран боевых действий». Военком поблагодарил мужчин за службу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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