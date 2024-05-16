В Новом Уренгое (ЯНАО) площадь пожара в деревянном доме на улице Сибирской увеличилась до 250 квадратных метров. Об этом в соцсети сообщило окружное Управление МЧС.
«На данный момент площадь пожара составляет 250 квадратных метров. Тушение пожара продолжается», — сообщили в ведомстве.
Спасатели уточнили, что угрозы возгорания для рядом стоящих зданий нет. В 22 часа 45 минут пожарные ликвидировали открытое горение дома.
Сообщение о возгорании в двухэтажном доме поступило сотрудникам МЧС в 18 часов 58 минут. Изначально площадь пожара составляла 190 квадратных метров. Предварительно, загорелась квартира на втором этаже.
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В Новом Уренгое (ЯНАО) площадь пожара в деревянном доме на улице Сибирской увеличилась до 250 квадратных метров. Об этом в соцсети сообщило окружное Управление МЧС. «На данный момент площадь пожара составляет 250 квадратных метров. Тушение пожара продолжается», — сообщили в ведомстве. Спасатели уточнили, что угрозы возгорания для рядом стоящих зданий нет. В 22 часа 45 минут пожарные ликвидировали открытое горение дома. Сообщение о возгорании в двухэтажном доме поступило сотрудникам МЧС в 18 часов 58 минут. Изначально площадь пожара составляла 190 квадратных метров. Предварительно, загорелась квартира на втором этаже.