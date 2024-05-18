ВСУ бегут со своих позиций в Харьковской области: главное о СВО к вечеру 18 мая

Военнослужащие ВСУ бросают оружие и отступают перед натиском российских сил в Харьковской области. На данном направлении для украинской армии по-прежнему сохраняется тяжелая обстановка. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 18 мая.
Обстановка на харьковском направлении
Украинские военные вынуждены отступать под натиском российских сил в Харьковской области, сообщают военные корреспонденты. По их информации, украинские войска бросают оружие и отступают со своих позиций.
Так, по данным telegram-канала "Северный ветер", группировка "Север" продолжает продвижение в направлении села Липцы. Военкоры подчеркивают, что бегство в тыл не гарантирует спасение солдатам ВСУ — велика вероятность наткнуться на заградотряды или попасть под огонь.
За последние дни из приграничных районов Харьковской области Украиной было эвакуировано свыше 9 тысяч местных жителей. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов. По его данным, из Чугуевского района эвакуировали 2 726 человек, из Харьковского — 4 037, из Богодуховского — 118. Кроме того, волонтеры вывезли еще 3 026 человек. Таким образом, всего было эвакуировано 9 907 местных жителей.
Также армия России ликвидировала командира 249-го зенитного ракетного дивизиона ВСУ подполковника Юрия Потрогоша, который прикрывал небо над Харьковской областью. По информации Каменка-Бугского городского совета, Потрогош погиб в результате ракетных обстрелов в Харьковской области.
Кроме того, Минобороны сообщило, что группировка "Север" освободила населенный пункт Старица. Представитель Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что наступление ВС РФ под Харьковом — это только начало процесса освобождения всех "исконно русских земель" от "неонацистов".
Беспилотники над Крымом
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) над Крымом сбили украинский беспилотный летательный аппарат. Информация об этом инциденте была опубликована в официальном telegram-канале Минобороны РФ.
Взрыв на военном аэродроме ВСУ в Миргороде
Согласно заявлению координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, ночью 18 мая ВС РФ атаковали военные объекты в городе Миргород Полтавской области. Один из ударов пришелся в район железнодорожной станции на промышленной территории.
Этот удар был очень сильным, его было слышно даже на противоположном конце города. Кроме того, Лебедев сообщил, что два удара были зафиксированы в районе аэродрома, где произошла сильная детонация.
В Херсонской области 11 человек пострадали при ракетном обстреле ВСУ
По информации, предоставленной пресс-службой губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Херсонской области, число пострадавших в результате ракетного обстрела ВСУ в Скадовске увеличилось до 11 человек. Некоторые из них получили осколочные ранения, всем им оказывается необходимая медицинская помощь.
ВСУ нанесли удар по населенному пункту с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS. В первые минуты после атаки говорилось о трех раненых. Кроме того, губернатор Сальдо отметил, что в результате ракетного обстрела был разрушен частный дом в регионе.
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