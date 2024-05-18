На нескольких гидропостах, где ведется наблюдение за уровнем реки Тобол в Курганской области, зафиксировано резкое снижение воды за последние сутки. Об этом сообщается на сайте Курганского ЦГМС.
«Уровень воды в реке Тобол у Кургана упал на 16 см за сутки и остановился на отметке 621 см по состоянию на 19 мая, 08:00. В селе Звериноголовском уровень снизился на 25 см, а в Барабе на 18 см», — указано на метеорологическом сайте.
По данным метеорологических сайтов, уровень воды в Тоболе скоро приблизится к нормальным среднегодовым показателям. Однако тысячи домов в СНТ остаются еще в зоне подтопления.
В Тоболе падает уровень воды
Скрин: сайт Курганского ЦГМС
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На нескольких гидропостах, где ведется наблюдение за уровнем реки Тобол в Курганской области, зафиксировано резкое снижение воды за последние сутки. Об этом сообщается на сайте Курганского ЦГМС. «Уровень воды в реке Тобол у Кургана упал на 16 см за сутки и остановился на отметке 621 см по состоянию на 19 мая, 08:00. В селе Звериноголовском уровень снизился на 25 см, а в Барабе на 18 см», — указано на метеорологическом сайте. По данным метеорологических сайтов, уровень воды в Тоболе скоро приблизится к нормальным среднегодовым показателям. Однако тысячи домов в СНТ остаются еще в зоне подтопления.