18 мая 2024
17 мая 2024

Спасатели защитили дом многодетной тюменской семьи от паводка

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Ситуация по прорыву насыпной дамбы в Малое Чаусово. Курган, затопление, паводок, улица крупской, режим чс, мешки с глиной, район малое чаусово
Спасатели выложили защитный вал вокруг дома Фото:
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Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В деревне Ульяновка Вагайского района дом семьи, воспитывающей восьмерых детей, оказался в зоне возможного затопления. Спасатели защитили строение, выложив вокруг него вал из более 1000 мешков с грунтом. Об этом в соцсети рассказала глава Тюменской области Александр Моор.

«В деревне Ульяновка Вагайского района живет многодетная семья Казымовых. У супругов Эльдара и Надежды восемь детей. Чтобы обезопасить жилье многодетной семьи, сотрудники областной противопожарной службы выложили вокруг защитный вал из мешков с грунтом», — поделился Моор в своем telegram-канале.

Участок тюменцев расположен на берегу реки Вагай и раньше его никогда не топило. Но в этом году уровень воды рекордный и риск подтопления существует.

Уровень воды в реке Иртыш на территории Вагайского района начал интенсивно расти 15 мая. Первым со стихией столкнулось село Большой Карагай. Уровень воды там превысил максимальные отметки 2016 и 2017 годов. Глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что к 25 мая Иртыш и Тобол достигнут своих критических отметок.

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В деревне Ульяновка Вагайского района дом семьи, воспитывающей восьмерых детей, оказался в зоне возможного затопления. Спасатели защитили строение, выложив вокруг него вал из более 1000 мешков с грунтом. Об этом в соцсети рассказала глава Тюменской области Александр Моор. «В деревне Ульяновка Вагайского района живет многодетная семья Казымовых. У супругов Эльдара и Надежды восемь детей. Чтобы обезопасить жилье многодетной семьи, сотрудники областной противопожарной службы выложили вокруг защитный вал из мешков с грунтом», — поделился Моор в своем telegram-канале. Участок тюменцев расположен на берегу реки Вагай и раньше его никогда не топило. Но в этом году уровень воды рекордный и риск подтопления существует. Уровень воды в реке Иртыш на территории Вагайского района начал интенсивно расти 15 мая. Первым со стихией столкнулось село Большой Карагай. Уровень воды там превысил максимальные отметки 2016 и 2017 годов. Глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что к 25 мая Иртыш и Тобол достигнут своих критических отметок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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