Спасатели защитили дом многодетной тюменской семьи от паводка

В деревне Ульяновка Вагайского района дом семьи, воспитывающей восьмерых детей, оказался в зоне возможного затопления. Спасатели защитили строение, выложив вокруг него вал из более 1000 мешков с грунтом. Об этом в соцсети рассказала глава Тюменской области Александр Моор.
«В деревне Ульяновка Вагайского района живет многодетная семья Казымовых. У супругов Эльдара и Надежды восемь детей. Чтобы обезопасить жилье многодетной семьи, сотрудники областной противопожарной службы выложили вокруг защитный вал из мешков с грунтом», — поделился Моор в своем telegram-канале.
Участок тюменцев расположен на берегу реки Вагай и раньше его никогда не топило. Но в этом году уровень воды рекордный и риск подтопления существует.
Уровень воды в реке Иртыш на территории Вагайского района начал интенсивно расти 15 мая. Первым со стихией столкнулось село Большой Карагай. Уровень воды там превысил максимальные отметки 2016 и 2017 годов. Глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что к 25 мая Иртыш и Тобол достигнут своих критических отметок.
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В деревне Ульяновка Вагайского района дом семьи, воспитывающей восьмерых детей, оказался в зоне возможного затопления. Спасатели защитили строение, выложив вокруг него вал из более 1000 мешков с грунтом. Об этом в соцсети рассказала глава Тюменской области Александр Моор. «В деревне Ульяновка Вагайского района живет многодетная семья Казымовых. У супругов Эльдара и Надежды восемь детей. Чтобы обезопасить жилье многодетной семьи, сотрудники областной противопожарной службы выложили вокруг защитный вал из мешков с грунтом», — поделился Моор в своем telegram-канале. Участок тюменцев расположен на берегу реки Вагай и раньше его никогда не топило. Но в этом году уровень воды рекордный и риск подтопления существует. Уровень воды в реке Иртыш на территории Вагайского района начал интенсивно расти 15 мая. Первым со стихией столкнулось село Большой Карагай. Уровень воды там превысил максимальные отметки 2016 и 2017 годов. Глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что к 25 мая Иртыш и Тобол достигнут своих критических отметок.