Спасатели защитили дом многодетной тюменской семьи от паводка

19 мая 2024 в 15:16 Размер текста - 17 +

Спасатели выложили защитный вал вокруг дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В деревне Ульяновка Вагайского района дом семьи, воспитывающей восьмерых детей, оказался в зоне возможного затопления. Спасатели защитили строение, выложив вокруг него вал из более 1000 мешков с грунтом. Об этом в соцсети рассказала глава Тюменской области Александр Моор. «В деревне Ульяновка Вагайского района живет многодетная семья Казымовых. У супругов Эльдара и Надежды восемь детей. Чтобы обезопасить жилье многодетной семьи, сотрудники областной противопожарной службы выложили вокруг защитный вал из мешков с грунтом», — поделился Моор в своем telegram-канале. Участок тюменцев расположен на берегу реки Вагай и раньше его никогда не топило. Но в этом году уровень воды рекордный и риск подтопления существует. Уровень воды в реке Иртыш на территории Вагайского района начал интенсивно расти 15 мая. Первым со стихией столкнулось село Большой Карагай. Уровень воды там превысил максимальные отметки 2016 и 2017 годов. Глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что к 25 мая Иртыш и Тобол достигнут своих критических отметок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В деревне Ульяновка Вагайского района дом семьи, воспитывающей восьмерых детей, оказался в зоне возможного затопления. Спасатели защитили строение, выложив вокруг него вал из более 1000 мешков с грунтом. Об этом в соцсети рассказала глава Тюменской области Александр Моор. «В деревне Ульяновка Вагайского района живет многодетная семья Казымовых. У супругов Эльдара и Надежды восемь детей. Чтобы обезопасить жилье многодетной семьи, сотрудники областной противопожарной службы выложили вокруг защитный вал из мешков с грунтом», — поделился Моор в своем telegram-канале. Участок тюменцев расположен на берегу реки Вагай и раньше его никогда не топило. Но в этом году уровень воды рекордный и риск подтопления существует. Уровень воды в реке Иртыш на территории Вагайского района начал интенсивно расти 15 мая. Первым со стихией столкнулось село Большой Карагай. Уровень воды там превысил максимальные отметки 2016 и 2017 годов. Глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что к 25 мая Иртыш и Тобол достигнут своих критических отметок.