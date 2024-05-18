18 мая 2024
17 мая 2024

Тюменский водитель автобуса стал одним из лучших в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменский водитель занял 3 место в международном конкурсе Фото:

Тюменский водитель автобуса Иван Гаврилов занял третье место в Международном конкурсе профессионального мастерства. Об этом сообщило главное управление строительства области.

«Подведены итоги Международного конкурса профессионального мастерства водителей автобусов. В номинации «Лучший водитель особо большого класса» третье место занял Иван Гаврилов — водитель ОАО «АТК «Групп», который представлял Тюменскую область», — написало ведомства в telegram-канале.

Церемония награждения состоялась в рамках Пятого международного транспортного фестиваля «ТранспортФест». Она прошла в Санкт-Петербурге. В конкурсе приняли участие 69 водителей в составе 36 команд из трех стран (Россия, Беларусь, Казахстан).

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Тюменский водитель автобуса Иван Гаврилов занял третье место в Международном конкурсе профессионального мастерства. Об этом сообщило главное управление строительства области. «Подведены итоги Международного конкурса профессионального мастерства водителей автобусов. В номинации «Лучший водитель особо большого класса» третье место занял Иван Гаврилов — водитель ОАО «АТК «Групп», который представлял Тюменскую область», — написало ведомства в telegram-канале. Церемония награждения состоялась в рамках Пятого международного транспортного фестиваля «ТранспортФест». Она прошла в Санкт-Петербурге. В конкурсе приняли участие 69 водителей в составе 36 команд из трех стран (Россия, Беларусь, Казахстан).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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