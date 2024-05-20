20 мая 2024

Водитель без прав насмерть разбился на тюменской трассе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель съехал в кювет, а после перевернулся
Водитель съехал в кювет, а после перевернулся Фото:

В Тюменской области на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск водитель без прав съехал в кювет, въехал в опору электропередач и перевернулся. В результате ДТП мужчина погиб, отмечается, что он мог уснуть за рулем. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

"29-летний водитель Mazda, житель села Уват, погиб. Возможно, он уснул за рулем. Четырехполосная дорога в отличном состоянии, имеется разделительное ограждение", — сообщили в пресс-службе.

Известно, что жителя лишил прав за пьяное вождение. Также он привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде. 

Известно, что водитель мог уснуть за рулем
Известно, что водитель мог уснуть за рулем
Фото:

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В Тюменской области на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск водитель без прав съехал в кювет, въехал в опору электропередач и перевернулся. В результате ДТП мужчина погиб, отмечается, что он мог уснуть за рулем. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. "29-летний водитель Mazda, житель села Уват, погиб. Возможно, он уснул за рулем. Четырехполосная дорога в отличном состоянии, имеется разделительное ограждение", — сообщили в пресс-службе. Известно, что жителя лишил прав за пьяное вождение. Также он привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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