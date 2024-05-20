Водитель съехал в кювет, а после перевернулся
В Тюменской области на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск водитель без прав съехал в кювет, въехал в опору электропередач и перевернулся. В результате ДТП мужчина погиб, отмечается, что он мог уснуть за рулем. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
"29-летний водитель Mazda, житель села Уват, погиб. Возможно, он уснул за рулем. Четырехполосная дорога в отличном состоянии, имеется разделительное ограждение", — сообщили в пресс-службе.
Известно, что жителя лишил прав за пьяное вождение. Также он привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.
Известно, что водитель мог уснуть за рулем
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