Курганский колхоз имени Свердлова почти в два раза увеличил прибыль

22 мая 2024 в 05:00 Размер текста - 17 +

Сельхозкооператив резко нарастил прибыль за 2023 год (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Курганской области сельхозкооператив «Колхоз имени Свердлова» почти в два раза увеличил чистую прибыль по итогам работы за 2023 год. Об этом говорится в финансовой документации. «Чистая прибыль СПК „Колхоз имени Свердлова“ увеличилась с 12,5 млн рублей (2022 г.) до 20,8 млн рублей за 2023 год. Выручка сельхозкооператива превысила 136 млн рублей (рост на 15%) за тот же период», — указано в документации в сервисе СБИС. Председателем колхоза является Андрей Топорищев. Кооператив занимается разведением молочного крупного рогатого скота и выращиванием зерновых культур в Шатровском округе (место регистрации: село Ильино), отмечается в СБИС. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в СПК «Колхоз имени Свердлова» по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее агрофирма «Нива Зауралья», которая занимается выращиванием зерновых культур в Сафакулевском округе (Курганская область), снизила выручку, но увеличила прибыль на 57% за 2023 год. Активы агрофирмы достигли суммы — 403 млн рублей. Владельцем агропредприятия является Иван Меликаев, отмечается в СБИС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области сельхозкооператив «Колхоз имени Свердлова» почти в два раза увеличил чистую прибыль по итогам работы за 2023 год. Об этом говорится в финансовой документации. «Чистая прибыль СПК „Колхоз имени Свердлова“ увеличилась с 12,5 млн рублей (2022 г.) до 20,8 млн рублей за 2023 год. Выручка сельхозкооператива превысила 136 млн рублей (рост на 15%) за тот же период», — указано в документации в сервисе СБИС. Председателем колхоза является Андрей Топорищев. Кооператив занимается разведением молочного крупного рогатого скота и выращиванием зерновых культур в Шатровском округе (место регистрации: село Ильино), отмечается в СБИС. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в СПК «Колхоз имени Свердлова» по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее агрофирма «Нива Зауралья», которая занимается выращиванием зерновых культур в Сафакулевском округе (Курганская область), снизила выручку, но увеличила прибыль на 57% за 2023 год. Активы агрофирмы достигли суммы — 403 млн рублей. Владельцем агропредприятия является Иван Меликаев, отмечается в СБИС.