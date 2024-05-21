21 мая 2024

Курганский колхоз имени Свердлова почти в два раза увеличил прибыль

© Служба новостей «URA.RU»
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Сельхозкооператив резко нарастил прибыль за 2023 год (архивное фото) Фото:

В Курганской области сельхозкооператив «Колхоз имени Свердлова» почти в два раза увеличил чистую прибыль по итогам работы за 2023 год. Об этом говорится в финансовой документации.

«Чистая прибыль СПК „Колхоз имени Свердлова“ увеличилась с 12,5 млн рублей (2022 г.) до 20,8 млн рублей за 2023 год. Выручка сельхозкооператива превысила 136 млн рублей (рост на 15%) за тот же период», — указано в документации в сервисе СБИС.

Председателем колхоза является Андрей Топорищев. Кооператив занимается разведением молочного крупного рогатого скота и выращиванием зерновых культур в Шатровском округе (место регистрации: село Ильино), отмечается в СБИС.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в СПК «Колхоз имени Свердлова» по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее агрофирма «Нива Зауралья», которая занимается выращиванием зерновых культур в Сафакулевском округе (Курганская область), снизила выручку, но увеличила прибыль на 57% за 2023 год. Активы агрофирмы достигли суммы — 403 млн рублей. Владельцем агропредприятия является Иван Меликаев, отмечается в СБИС.

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В Курганской области сельхозкооператив «Колхоз имени Свердлова» почти в два раза увеличил чистую прибыль по итогам работы за 2023 год. Об этом говорится в финансовой документации. «Чистая прибыль СПК „Колхоз имени Свердлова“ увеличилась с 12,5 млн рублей (2022 г.) до 20,8 млн рублей за 2023 год. Выручка сельхозкооператива превысила 136 млн рублей (рост на 15%) за тот же период», — указано в документации в сервисе СБИС. Председателем колхоза является Андрей Топорищев. Кооператив занимается разведением молочного крупного рогатого скота и выращиванием зерновых культур в Шатровском округе (место регистрации: село Ильино), отмечается в СБИС. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в СПК «Колхоз имени Свердлова» по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее агрофирма «Нива Зауралья», которая занимается выращиванием зерновых культур в Сафакулевском округе (Курганская область), снизила выручку, но увеличила прибыль на 57% за 2023 год. Активы агрофирмы достигли суммы — 403 млн рублей. Владельцем агропредприятия является Иван Меликаев, отмечается в СБИС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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