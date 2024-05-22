Отравление в «Жизньмарт», дом смотрящего, Путин наградил оборонщика: главное за 22 мая в Кургане

Курганцев задела ситуация с массовым отравлением екатеринбуржцев в торговой сети "Жизньмарт", дом смотрящего пережил рекордный паводок, а сотрудник оборонного завода получил награду от Путина за спасение ребенка. Самые интересные события 22 мая — в дайджесте URA.RU.
"Жизньмарт"
Курганцы начали припоминать случаи отравления от продукции популярной сети. "После посещения магазина „Жизньмарт“ и употребления приобретенных там блюд у меня появились симптомы отравления", — поделился один из курганцев. В больнице ему поставили диагноз острая энтеровирусная инфекция, но возбудитель инфекции так и не был установлен из-за позднего обращения за помощью. По официальным данным, жалоб на отравление едой "Жизньмарт" от курганцев в Роспотребнадзор не поступало. Тем временем в курганских магазинах сети экстренно убрали все подозрительные продукты.
Дом "смотрящего"
В Кургане уцелел дом местного "смотрящего" после серьезного паводка, который не нанес зданию значительного ущерба. Это здание уже пережило пожары 2023 года. Собственник дома, известный в криминальных кругах, в настоящее время отбывает наказание, а его жилище, благодаря металлическим элементам фасада и крыши, успешно противостоит стихийным бедствиям.
Суд над поджигателем
В Курганском областном суде проходит отбор присяжных заседателей для рассмотрения дела Никиты Бурцева, обвиняемого в поджоге с летальным исходом. Предварительные заседания начались 20 мая и продолжались три дня. "Процесс отбора присяжных в деле Бурцева ведется в соответствии с законодательством", — информируют в суде. После завершения отбора суд перейдет к рассмотрению дела по существу, что стало возможным благодаря ходатайству самого обвиняемого о привлечении присяжных.
Награда от Путина
Награжден заместитель начальника цеха "Курганмашзавода" Александр Шефер. В 2023 году он спас ребенка из огня, за что получил высокую награду от президента РФ Владимира Путина. "Александр Шефер удостоен медали „За отвагу на пожаре“ за проявленное мужество и решительность", — сообщает пресс-служба "Курганмашзавода". Ранее URA.RU сообщало о награждении сотрудников завода губернатором за помощь в борьбе с пожарами с масштабными пожарами в мае прошлого года.
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