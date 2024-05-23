В Тюмени установят ограничения для электросамокатов на последний звонок

24 мая 2024 в 06:36 Размер текста - 17 +

В тюмени 24 мая ограничат скорость электросамокатов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени установят ограничения скорости для электросамокатов на последний звонок. Они будут действовать 24 мая с 06:00 до 21:00 по местному времени. Об этом сообщила администрация города. «В связи с организацией массовых торжественных мероприятий в Тюмени, приуроченных к проведению последних звонков в школьных образовательных учреждениях, будет действовать ограничение максимальной скорости электросамокатов, используемых в автоматизированной системе аренды до 15 км/ч на всей территории города», — указано в telegram-канале администрации Тюмени. Ограничение осуществлят на период 24 мая с 06:00 до 21:00. В мэрии города ранее сообщали о запрете кататься на электросамокатах в 31 месте. Среди таких зон набережная, мост Влюбленных и пешеходная улица Дзержинского. Кроме того, в городе есть медленные зоны, в которых не получится разогнаться быстрее 15 км/ч. Всего таких территорий 64. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени установят ограничения скорости для электросамокатов на последний звонок. Они будут действовать 24 мая с 06:00 до 21:00 по местному времени. Об этом сообщила администрация города. «В связи с организацией массовых торжественных мероприятий в Тюмени, приуроченных к проведению последних звонков в школьных образовательных учреждениях, будет действовать ограничение максимальной скорости электросамокатов, используемых в автоматизированной системе аренды до 15 км/ч на всей территории города», — указано в telegram-канале администрации Тюмени. Ограничение осуществлят на период 24 мая с 06:00 до 21:00. В мэрии города ранее сообщали о запрете кататься на электросамокатах в 31 месте. Среди таких зон набережная, мост Влюбленных и пешеходная улица Дзержинского. Кроме того, в городе есть медленные зоны, в которых не получится разогнаться быстрее 15 км/ч. Всего таких территорий 64.