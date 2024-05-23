23 мая 2024

В Тюмени установят ограничения для электросамокатов на последний звонок

© Служба новостей «URA.RU»
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Электросамокат Whoosh. Челябинск, электросамокат, Whoosh
В тюмени 24 мая ограничат скорость электросамокатов Фото:

В Тюмени установят ограничения скорости для электросамокатов на последний звонок. Они будут действовать 24 мая с 06:00 до 21:00 по местному времени. Об этом сообщила администрация города.

«В связи с организацией массовых торжественных мероприятий в Тюмени, приуроченных к проведению последних звонков в школьных образовательных учреждениях, будет действовать ограничение максимальной скорости электросамокатов, используемых в автоматизированной системе аренды до 15 км/ч на всей территории города», — указано в telegram-канале администрации Тюмени. Ограничение осуществлят на период 24 мая с 06:00 до 21:00.

В мэрии города ранее сообщали о запрете кататься на электросамокатах в 31 месте. Среди таких зон набережная, мост Влюбленных и пешеходная улица Дзержинского. Кроме того, в городе есть медленные зоны, в которых не получится разогнаться быстрее 15 км/ч. Всего таких территорий 64.

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В Тюмени установят ограничения скорости для электросамокатов на последний звонок. Они будут действовать 24 мая с 06:00 до 21:00 по местному времени. Об этом сообщила администрация города. «В связи с организацией массовых торжественных мероприятий в Тюмени, приуроченных к проведению последних звонков в школьных образовательных учреждениях, будет действовать ограничение максимальной скорости электросамокатов, используемых в автоматизированной системе аренды до 15 км/ч на всей территории города», — указано в telegram-канале администрации Тюмени. Ограничение осуществлят на период 24 мая с 06:00 до 21:00. В мэрии города ранее сообщали о запрете кататься на электросамокатах в 31 месте. Среди таких зон набережная, мост Влюбленных и пешеходная улица Дзержинского. Кроме того, в городе есть медленные зоны, в которых не получится разогнаться быстрее 15 км/ч. Всего таких территорий 64.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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