Тюменцы стали массово брать сельскую ипотеку

25 мая 2024 в 11:22 Размер текста - 17 +

Объем выдачи сельской ипотеки вырос в Тюменской области на 27% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области на 27% выросли объемы жилья, приобретенного за счет средств сельской ипотеки. Данные сообщили банковские аналитики. «В рамках реализации программы „Комплексное развитие сельских территорий“ продолжается выдача сельской ипотеки. В 2024 году объем выдачи составил 832 миллиона рублей, кредиты оформили 204 заемщика. Объем выдач и их количество выросли на 27% год к году», — сообщили специалисты Россельхозбанка РБК Тюмень. Аналитики объяснили рост спроса снижением размера первоначального взноса. Ранее он находился на уровне 30%, а в 2024 году опустился до 20%. Почти половина жителей Урала (45%), которые хотят купить жилье в 2024 году, планируют сделать это с помощью ипотеки. Приобрести недвижимость на личные сбережения готовы 38% планирующих покупку уральцев. Остальные рассчитывают на займы от знакомых, маткапитал, жилищные сертификаты. Половина из тех, кто планирует воспользоваться льготными программами, нацелена на семейную ипотеку. Еще 28% респондентов хотят взять сельскую ипотеку. А 23% заявили о планах оформить ипотеку с господдержкой на новостройки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области на 27% выросли объемы жилья, приобретенного за счет средств сельской ипотеки. Данные сообщили банковские аналитики. «В рамках реализации программы „Комплексное развитие сельских территорий“ продолжается выдача сельской ипотеки. В 2024 году объем выдачи составил 832 миллиона рублей, кредиты оформили 204 заемщика. Объем выдач и их количество выросли на 27% год к году», — сообщили специалисты Россельхозбанка РБК Тюмень. Аналитики объяснили рост спроса снижением размера первоначального взноса. Ранее он находился на уровне 30%, а в 2024 году опустился до 20%. Почти половина жителей Урала (45%), которые хотят купить жилье в 2024 году, планируют сделать это с помощью ипотеки. Приобрести недвижимость на личные сбережения готовы 38% планирующих покупку уральцев. Остальные рассчитывают на займы от знакомых, маткапитал, жилищные сертификаты. Половина из тех, кто планирует воспользоваться льготными программами, нацелена на семейную ипотеку. Еще 28% респондентов хотят взять сельскую ипотеку. А 23% заявили о планах оформить ипотеку с господдержкой на новостройки.