Горела крыша недостроенного дома (архивное фото)
В селе Большое Чаусово Кетовского округа (Курганская область) загорелась крыша недостроенного дома. Об этом сообщили очевидцы.
«В Большом Чаусово горит дом», — сообщили в telegram-канале «ЧП Курган». В комментариях под постом Карина Дятлова уточнила, что горит крыша недостроенного дома, а жилые строения не затронуты. На видеозаписи видны работающие на месте происшествия пожарные и столб дыма.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Курганской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
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