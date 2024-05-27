27 мая 2024

В Курганской области загорелась крыша недостроенного дома. Видео

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Сгоревший дом в селе Шмаково, где погибли дети. Курган, мчс, пожар, сгоревший дом, последствия пожара, пожарные, последствия пожара, противопожарная служба
Горела крыша недостроенного дома (архивное фото) Фото:

В селе Большое Чаусово Кетовского округа (Курганская область) загорелась крыша недостроенного дома. Об этом сообщили очевидцы.

«В Большом Чаусово горит дом», — сообщили в telegram-канале «ЧП Курган». В комментариях под постом Карина Дятлова уточнила, что горит крыша недостроенного дома, а жилые строения не затронуты. На видеозаписи видны работающие на месте происшествия пожарные и столб дыма.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Курганской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

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В селе Большое Чаусово Кетовского округа (Курганская область) загорелась крыша недостроенного дома. Об этом сообщили очевидцы. «В Большом Чаусово горит дом», — сообщили в telegram-канале «ЧП Курган». В комментариях под постом Карина Дятлова уточнила, что горит крыша недостроенного дома, а жилые строения не затронуты. На видеозаписи видны работающие на месте происшествия пожарные и столб дыма. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Курганской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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