Горела крыша недостроенного дома (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Большое Чаусово Кетовского округа (Курганская область) загорелась крыша недостроенного дома. Об этом сообщили очевидцы.

«В Большом Чаусово горит дом», — сообщили в telegram-канале «ЧП Курган». В комментариях под постом Карина Дятлова уточнила, что горит крыша недостроенного дома, а жилые строения не затронуты. На видеозаписи видны работающие на месте происшествия пожарные и столб дыма.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Курганской области. На момент публикации новости ответ не был получен.