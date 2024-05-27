Курганцы из особых категорий смогут бесплатно ездить на автобусах

Администрация Кургана заявила, что для особых категорий граждан подготовили «Именной бесплатный проездной билет», который горожане могут использовать для поездок на общественном транспорте. Карта является бессрочной. О том, для каких категорий доступен такой билет, сообщается в постановлении на сайте мэрии Кургана.
«Утвердить порядок организации проезда отдельных категорий граждан на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по персональным бесконтактным микропроцессорным пластиковым картам „Именной бесплатный проездной билет“. Персональная бесконтактная микропроцессорная пластиковая карта „Именной бесплатный проездной билет“ является бессрочной», — указано на сайте мэрии.
Сообщается, что льгота доступна для следующих категорий:
- Ветераны Великой отечественной войны (военнослужащие, в запасе, рядовые и начальники, разведчики, работники военных объектов, награжденные медалями «Жителю блокадного Ленинграда» и «Жителю осажденного Севастополя», участники боевых действий);
- Инвалидам Великой Отечественной войный и инвалидам боевых действий (в том числе лица из числа добровольцев и бойцов специальной военной операции);
- Почетные граждане Кургана (им предоставляется первичное получение карт бесплатного проезда.
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