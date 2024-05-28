28 мая 2024

Курганец похвастался уловом карасей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия паводка в Звериноголовском районе. Курган, улов, карась, карп, рыба, рыбалка
Курганец наловил рыбы на озере Черное (архивное фото) Фото:

Житель Кургана наловил больших карасей на озере Черное, которое жители Заозерного микрорайона называют Стакан. Уловом рыбак похвастался в паблике «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Улов карасей, пойманных на озере Стакан с 10 до 14 часов», — говорится в сообщении курганца, к которому он прикрепил фото. На некоторых городских картах этот водоем называется Отстойник, а местные называют озеро Стакан.

В комментариях курганцы удивились, как вообще можно приносить рыбу с такого загрязненного водоема. Многие горожане усомнились в ее полезности.

Улов рыбы с озера Стакан
Улов рыбы с озера Стакан
Фото:

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Житель Кургана наловил больших карасей на озере Черное, которое жители Заозерного микрорайона называют Стакан. Уловом рыбак похвастался в паблике «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Улов карасей, пойманных на озере Стакан с 10 до 14 часов», — говорится в сообщении курганца, к которому он прикрепил фото. На некоторых городских картах этот водоем называется Отстойник, а местные называют озеро Стакан. В комментариях курганцы удивились, как вообще можно приносить рыбу с такого загрязненного водоема. Многие горожане усомнились в ее полезности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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