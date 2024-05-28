Курганец похвастался уловом карасей. Фото

Курганец наловил рыбы на озере Черное (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана наловил больших карасей на озере Черное, которое жители Заозерного микрорайона называют Стакан. Уловом рыбак похвастался в паблике «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Улов карасей, пойманных на озере Стакан с 10 до 14 часов», — говорится в сообщении курганца, к которому он прикрепил фото. На некоторых городских картах этот водоем называется Отстойник, а местные называют озеро Стакан.

В комментариях курганцы удивились, как вообще можно приносить рыбу с такого загрязненного водоема. Многие горожане усомнились в ее полезности.

Улов рыбы с озера Стакан паблик «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте» Фото: