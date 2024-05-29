Тюменские дети прокатятся на каруселях за 10 рублей

Билеты на карусели 1 июня будут стоить 10 рублей
В День защиты детей в городском парке культуры и отдыха будет действовать специальная цена — 10 рублей на три аттракциона. Об этом URA.RU сообщили в учреждении.
«1 июня на три карусели — „Клоун“, „Али-Баба“ и паровозики будет действовать специальная цена — 10 рублей. Акция продлится весь день», — сообщили URA.RU в городском парке культуры и отдыха.
Ранее агентство писало о том, что в тюменском парке аттракционов изменилась стоимость билетов на аттракционы. С 1 апреля там действуют специальные тарифы и цены.
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