Тюменские дети прокатятся на каруселях за 10 рублей

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Билеты на карусели 1 июня будут стоить 10 рублей
Билеты на карусели 1 июня будут стоить 10 рублей Фото:

В День защиты детей в городском парке культуры и отдыха будет действовать специальная цена — 10 рублей на три аттракциона. Об этом URA.RU сообщили в учреждении.

«1 июня на три карусели — „Клоун“, „Али-Баба“ и паровозики будет действовать специальная цена — 10 рублей. Акция продлится весь день», — сообщили URA.RU в городском парке культуры и отдыха.

Ранее агентство писало о том, что в тюменском парке аттракционов изменилась стоимость билетов на аттракционы. С 1 апреля там действуют специальные тарифы и цены.

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В День защиты детей в городском парке культуры и отдыха будет действовать специальная цена — 10 рублей на три аттракциона. Об этом URA.RU сообщили в учреждении. «1 июня на три карусели — „Клоун“, „Али-Баба“ и паровозики будет действовать специальная цена — 10 рублей. Акция продлится весь день», — сообщили URA.RU в городском парке культуры и отдыха. Ранее агентство писало о том, что в тюменском парке аттракционов изменилась стоимость билетов на аттракционы. С 1 апреля там действуют специальные тарифы и цены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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