30 мая 2024

Ямальский сыровар предложил выбрать название для нового сыра. Фото

Новый сыр крафтовой сыроварни Кочаряна назовут «Обдорским» или «Салехардским»
© Служба новостей «URA.RU»
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Название сырной новинки утвердят жители Ямала (архивное фото)
Название сырной новинки утвердят жители Ямала (архивное фото) Фото:

Сыровар из Салехарда Гарик Кочарян попросил жителей Ямала проголосовать за название для нового крафтового сыра. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. 

"Мы бы хотели, чтобы вы вместе с нами выбрали название для этих сыров. У нас есть два варианта: "Обдорский" или "Салехардский", - рассказал Кочарян в видеоролике на странице сыроварни "ВКонтакте". 

Особенностью сыра является его начинка из брусники. Голосование за название нового продукта продлится до 2 июня. 

Сыр с брусникой назовут Обдорским или Салехардским
Сыр с брусникой назовут Обдорским или Салехардским
Фото:

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Сыровар из Салехарда Гарик Кочарян попросил жителей Ямала проголосовать за название для нового крафтового сыра. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.  "Мы бы хотели, чтобы вы вместе с нами выбрали название для этих сыров. У нас есть два варианта: "Обдорский" или "Салехардский", - рассказал Кочарян в видеоролике на странице сыроварни "ВКонтакте".  Особенностью сыра является его начинка из брусники. Голосование за название нового продукта продлится до 2 июня. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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