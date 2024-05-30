Название сырной новинки утвердят жители Ямала (архивное фото)
Сыровар из Салехарда Гарик Кочарян попросил жителей Ямала проголосовать за название для нового крафтового сыра. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
"Мы бы хотели, чтобы вы вместе с нами выбрали название для этих сыров. У нас есть два варианта: "Обдорский" или "Салехардский", - рассказал Кочарян в видеоролике на странице сыроварни "ВКонтакте".
Особенностью сыра является его начинка из брусники. Голосование за название нового продукта продлится до 2 июня.
Сыр с брусникой назовут Обдорским или Салехардским
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