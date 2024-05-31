В селе Башкирском пожарные потушили дом (архивное фото)
В селе Башкирском Половинского округа (Курганская область) мужчина сумел спасти свою мать из горящего дома. Информацию об этом подтвердили в МЧС России по региону.
«Мужчина смог вывести из горящего дома в селе Башкирском свою пожилую мать, а вот все вещи и жилье сгорели. Семья обедала, когда в доме вспыхнул огонь и очень быстро охватил помещение», — пишет Половинская газета «Вестник района» на своей странице в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на данные МЧС.
По данным МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание. Сельчане оказывают погорельцам помощь, отмечает издание.
В селе Башкирском загорелся дом
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