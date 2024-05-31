Курганец спас пожилую мать на пожаре. Фото

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В селе Башкирском пожарные потушили дом (архивное фото)
В селе Башкирском пожарные потушили дом (архивное фото) Фото:

В селе Башкирском Половинского округа (Курганская область) мужчина сумел спасти свою мать из горящего дома. Информацию об этом подтвердили в МЧС России по региону.

«Мужчина смог вывести из горящего дома в селе Башкирском свою пожилую мать, а вот все вещи и жилье сгорели. Семья обедала, когда в доме вспыхнул огонь и очень быстро охватил помещение», — пишет Половинская газета «Вестник района» на своей странице в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на данные МЧС.

По данным МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание. Сельчане оказывают погорельцам помощь, отмечает издание.

В селе Башкирском загорелся дом
В селе Башкирском загорелся дом
Фото:

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В селе Башкирском Половинского округа (Курганская область) мужчина сумел спасти свою мать из горящего дома. Информацию об этом подтвердили в МЧС России по региону. «Мужчина смог вывести из горящего дома в селе Башкирском свою пожилую мать, а вот все вещи и жилье сгорели. Семья обедала, когда в доме вспыхнул огонь и очень быстро охватил помещение», — пишет Половинская газета «Вестник района» на своей странице в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на данные МЧС. По данным МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание. Сельчане оказывают погорельцам помощь, отмечает издание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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