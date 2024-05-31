Регион накрыло волной осадков
Крупный град обрушился на Курганскую область в первый день лета. По словам читателей URA.RU, осадки наблюдаются во многих уголках региона. Градины заваливают трассы и придомовые территории местных жителей.
«Прямо сейчас град размером с горох в Галкино 2-е», — рассказала одна из собеседников агентства. Другая отмечает обилие сильных осадков на федеральной трассе в районе Колташево.
В регионе фиксируют выпадение града с утра 1 июня. Первыми об этом сообщили жители Варгашей и Менщиково. Очевидцы делятся снимками увиденного в соцсетях и мессенджерах.
Трассы заваливает градом
Курганца делятся фотографиями непогоды
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