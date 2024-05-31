Град заваливает трассы и частные владения жителей Курганской области. Фото, видео

01 июня 2024 в 14:19 Размер текста - 17 +

Регион накрыло волной осадков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Крупный град обрушился на Курганскую область в первый день лета. По словам читателей URA.RU, осадки наблюдаются во многих уголках региона. Градины заваливают трассы и придомовые территории местных жителей. «Прямо сейчас град размером с горох в Галкино 2-е», — рассказала одна из собеседников агентства. Другая отмечает обилие сильных осадков на федеральной трассе в районе Колташево. В регионе фиксируют выпадение града с утра 1 июня. Первыми об этом сообщили жители Варгашей и Менщиково. Очевидцы делятся снимками увиденного в соцсетях и мессенджерах. Трассы заваливает градом telegram-канал «Однажды в Кургане» Курганца делятся фотографиями непогоды telegram-канал «Курганистан» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Крупный град обрушился на Курганскую область в первый день лета. По словам читателей URA.RU, осадки наблюдаются во многих уголках региона. Градины заваливают трассы и придомовые территории местных жителей. «Прямо сейчас град размером с горох в Галкино 2-е», — рассказала одна из собеседников агентства. Другая отмечает обилие сильных осадков на федеральной трассе в районе Колташево. В регионе фиксируют выпадение града с утра 1 июня. Первыми об этом сообщили жители Варгашей и Менщиково. Очевидцы делятся снимками увиденного в соцсетях и мессенджерах.