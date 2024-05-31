31 мая 2024

Град заваливает трассы и частные владения жителей Курганской области. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Курган, непогода, плохая видимость, ливень, фары, дождь, машина
Регион накрыло волной осадков Фото:

Крупный град обрушился на Курганскую область в первый день лета. По словам читателей URA.RU, осадки наблюдаются во многих уголках региона. Градины заваливают трассы и придомовые территории местных жителей.

«Прямо сейчас град размером с горох в Галкино 2-е», — рассказала одна из собеседников агентства. Другая отмечает обилие сильных осадков на федеральной трассе в районе Колташево.

В регионе фиксируют выпадение града с утра 1 июня. Первыми об этом сообщили жители Варгашей и Менщиково. Очевидцы делятся снимками увиденного в соцсетях и мессенджерах.

https://t.me/odnazhdy_kurgan/7913?single
Трассы заваливает градом
https://t.me/Kurganistan45/25567
Курганца делятся фотографиями непогоды

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Крупный град обрушился на Курганскую область в первый день лета. По словам читателей URA.RU, осадки наблюдаются во многих уголках региона. Градины заваливают трассы и придомовые территории местных жителей. «Прямо сейчас град размером с горох в Галкино 2-е», — рассказала одна из собеседников агентства. Другая отмечает обилие сильных осадков на федеральной трассе в районе Колташево. В регионе фиксируют выпадение града с утра 1 июня. Первыми об этом сообщили жители Варгашей и Менщиково. Очевидцы делятся снимками увиденного в соцсетях и мессенджерах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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