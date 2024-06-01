01 июня 2024

Родители курганских выпускников сняли пародию на «Слово пацана». Видео

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Родители выпускников сняли видео в стиле сериала «Слово пацана» (архивное фото) Фото:

Родители выпускников из гимназии №47 в Кургане сняли пародию на сериал «Слово пацана». Об этом сообщают в соцсетях.

«Родители не извиняются. Родители выпускников 47 гимназии сняли пародию на сериал „Слово пацана“. В фильме приняли участие не профессиональные актеры, но профессиональные родители», — сообщили в описании к видео, опубликованном на youtube-канале «Кинескоп посадишь».

По всей России выпускники сдают ОГЭ и ЕГЭ. Всего в 2024 году последние звонки прозвучали для 2,3 миллиона выпускников девятых и одиннадцатых классов, рассказывал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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Родители выпускников из гимназии №47 в Кургане сняли пародию на сериал «Слово пацана». Об этом сообщают в соцсетях. «Родители не извиняются. Родители выпускников 47 гимназии сняли пародию на сериал „Слово пацана“. В фильме приняли участие не профессиональные актеры, но профессиональные родители», — сообщили в описании к видео, опубликованном на youtube-канале «Кинескоп посадишь». По всей России выпускники сдают ОГЭ и ЕГЭ. Всего в 2024 году последние звонки прозвучали для 2,3 миллиона выпускников девятых и одиннадцатых классов, рассказывал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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