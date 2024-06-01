Родители курганских выпускников сняли пародию на «Слово пацана». Видео

02 июня 2024 в 13:53 Размер текста - 17 +

Родители выпускников сняли видео в стиле сериала «Слово пацана» (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Родители выпускников из гимназии №47 в Кургане сняли пародию на сериал «Слово пацана». Об этом сообщают в соцсетях. «Родители не извиняются. Родители выпускников 47 гимназии сняли пародию на сериал „Слово пацана“. В фильме приняли участие не профессиональные актеры, но профессиональные родители», — сообщили в описании к видео, опубликованном на youtube-канале « Кинескоп посадишь» . По всей России выпускники сдают ОГЭ и ЕГЭ. Всего в 2024 году последние звонки прозвучали для 2,3 миллиона выпускников девятых и одиннадцатых классов, рассказывал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Родители выпускников из гимназии №47 в Кургане сняли пародию на сериал «Слово пацана». Об этом сообщают в соцсетях. «Родители не извиняются. Родители выпускников 47 гимназии сняли пародию на сериал „Слово пацана“. В фильме приняли участие не профессиональные актеры, но профессиональные родители», — сообщили в описании к видео, опубликованном на youtube-канале «Кинескоп посадишь». По всей России выпускники сдают ОГЭ и ЕГЭ. Всего в 2024 году последние звонки прозвучали для 2,3 миллиона выпускников девятых и одиннадцатых классов, рассказывал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.