02 июня 2024
01 июня 2024

В Тюмени потеплеет до +30 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени будет жаркий и солнечный день
В Тюмени будет жаркий и солнечный день Фото:

В Тюмени 5 июня температура воздуха будет до +30 градусов. Об этом сообщили синоптики Gismeteo.

«В городе в этот день ожидается температура +30 градусов. Порывы ветра сильные — до десяти метров в секунду. В течение дня будет светить солнце», — говорится в прогнозе.

После этого два дня в городе будут идти дожди. Однако погода будет до +25 градусов.

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В Тюмени 5 июня температура воздуха будет до +30 градусов. Об этом сообщили синоптики Gismeteo. «В городе в этот день ожидается температура +30 градусов. Порывы ветра сильные — до десяти метров в секунду. В течение дня будет светить солнце», — говорится в прогнозе. После этого два дня в городе будут идти дожди. Однако погода будет до +25 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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