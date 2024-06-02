В Тюмени будет жаркий и солнечный день
В Тюмени 5 июня температура воздуха будет до +30 градусов. Об этом сообщили синоптики Gismeteo.
«В городе в этот день ожидается температура +30 градусов. Порывы ветра сильные — до десяти метров в секунду. В течение дня будет светить солнце», — говорится в прогнозе.
После этого два дня в городе будут идти дожди. Однако погода будет до +25 градусов.
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