В Тюмени преобразят более 50 дворов
В центре Тюмени и других микрорайонах города появятся новые парковочные места и скверы, также в планах у властей закончить благоустройство несколько десятков дворов. Какие новые объекты сейчас создают в областной столице и когда они откроются — в фоторепортаже URA.RU.
На перекрестке улиц Республики и Челюскинцев в небольшом закутке обустраивают сквер Леонида Згерского. Строительство парка началось в марте 2024 года, работы планируют закончить уже в ноябре.
На этом участке находится фрагмент первой тюменской мостовой. В рамках благоустройства здесь обустроят амфитеатр, различные арт-объекты, зоны отдыха, а также высадят кустарники.
Дорожки в сквере выполняют из особой плитки. Она подчеркнет фасады исторических объектов, которые расположены рядом с парком.
В июне 2024 года планируется закончить благоустройство двора на Московском тракте в рамках программы "Комфортная городская среда". Помимо спортивной и детской площадки здесь организовали парковочные места.
Как рассказал руководитель управы Калининского округа Олег Савчук, ранее парковок здесь вовсе не было. По его словам, в этом районе до начала работ был узкий проезд без тротуаров. Теперь же организовано 49 парковочных мест.
Еще одна площадка в ближайшее время откроется на улице Николая Федорова, 18. Уже готова интерактивная кухня для детей и другие аттракционы.
В планах на будущее - поставить во дворе спортивные турники, а осенью высадить новые кустарники.
В районе Мыса обустраивают сквер на улице Мусоргского. По планам, его строительство должны закончить в октябре текущего года. Но подрядчик уверил, что работы завершат ко Дню города.
В центре сквера будет детская площадка, чуть подальше - спортивная зона и качели. Новая зона отдыха расположена рядом с детским садом, поэтому власти решили также сделать парковочное пространство.
За благоустройство территории жители самостоятельно ранее проголосовали. Все пожелания тюменцев были учтены.
Врио мэра Тюмени Петр Вагин добавил, что в текущем году планируют благоустроить 58 дворовых площадок общей площадью 215 тысяч квадратных метров. Причем каждый двор будет оборудован площадками, парковочными местами, новым освещением и ливневками.
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