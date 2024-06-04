04 июня 2024

В тюменских микрорайонах обустроят новые парковки и скверы. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени преобразят более 50 дворов
В Тюмени преобразят более 50 дворов Фото:

В центре Тюмени и других микрорайонах города появятся новые парковочные места и скверы, также в планах у властей закончить благоустройство несколько десятков дворов. Какие новые объекты сейчас создают в областной столице и когда они откроются — в фоторепортаже URA.RU.

На перекрестке улиц Республики и Челюскинцев в небольшом закутке обустраивают сквер Леонида Згерского. Строительство парка началось в марте 2024 года, работы планируют закончить уже в ноябре.
На перекрестке улиц Республики и Челюскинцев в небольшом закутке обустраивают сквер Леонида Згерского. Строительство парка началось в марте 2024 года, работы планируют закончить уже в ноябре.
Фото:
На этом участке находится фрагмент первой тюменской мостовой. В рамках благоустройства здесь обустроят амфитеатр, различные арт-объекты, зоны отдыха, а также высадят кустарники.
На этом участке находится фрагмент первой тюменской мостовой. В рамках благоустройства здесь обустроят амфитеатр, различные арт-объекты, зоны отдыха, а также высадят кустарники.
Фото:
Дорожки в сквере выполняют из особой плитки. Она подчеркнет фасады исторических объектов, которые расположены рядом с парком.
Дорожки в сквере выполняют из особой плитки. Она подчеркнет фасады исторических объектов, которые расположены рядом с парком.
Фото:
В июне 2024 года планируется закончить благоустройство двора на Московском тракте в рамках программы "Комфортная городская среда". Помимо спортивной и детской площадки здесь организовали парковочные места.
В июне 2024 года планируется закончить благоустройство двора на Московском тракте в рамках программы "Комфортная городская среда". Помимо спортивной и детской площадки здесь организовали парковочные места.
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Как рассказал руководитель управы Калининского округа Олег Савчук, ранее парковок здесь вовсе не было. По его словам, в этом районе до начала работ был узкий проезд без тротуаров. Теперь же организовано 49 парковочных мест.
Как рассказал руководитель управы Калининского округа Олег Савчук, ранее парковок здесь вовсе не было. По его словам, в этом районе до начала работ был узкий проезд без тротуаров. Теперь же организовано 49 парковочных мест.
Фото:
Еще одна площадка в ближайшее время откроется на улице Николая Федорова, 18. Уже готова интерактивная кухня для детей и другие аттракционы.
Еще одна площадка в ближайшее время откроется на улице Николая Федорова, 18. Уже готова интерактивная кухня для детей и другие аттракционы.
Фото:
В планах на будущее - поставить во дворе спортивные турники, а осенью высадить новые кустарники.
В планах на будущее - поставить во дворе спортивные турники, а осенью высадить новые кустарники.
Фото:
В районе Мыса обустраивают сквер на улице Мусоргского. По планам, его строительство должны закончить в октябре текущего года. Но подрядчик уверил, что работы завершат ко Дню города.
В районе Мыса обустраивают сквер на улице Мусоргского. По планам, его строительство должны закончить в октябре текущего года. Но подрядчик уверил, что работы завершат ко Дню города.
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В центре сквера будет детская площадка, чуть подальше - спортивная зона и качели. Новая зона отдыха расположена рядом с детским садом, поэтому власти решили также сделать парковочное пространство.
В центре сквера будет детская площадка, чуть подальше - спортивная зона и качели. Новая зона отдыха расположена рядом с детским садом, поэтому власти решили также сделать парковочное пространство.
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За благоустройство территории жители самостоятельно ранее проголосовали. Все пожелания тюменцев были учтены.
За благоустройство территории жители самостоятельно ранее проголосовали. Все пожелания тюменцев были учтены.
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Врио мэра Тюмени Петр Вагин добавил, что в текущем году планируют благоустроить 58 дворовых площадок общей площадью 215 тысяч квадратных метров. Причем каждый двор будет оборудован площадками, парковочными местами, новым освещением и ливневками.
Врио мэра Тюмени Петр Вагин добавил, что в текущем году планируют благоустроить 58 дворовых площадок общей площадью 215 тысяч квадратных метров. Причем каждый двор будет оборудован площадками, парковочными местами, новым освещением и ливневками.
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В центре Тюмени и других микрорайонах города появятся новые парковочные места и скверы, также в планах у властей закончить благоустройство несколько десятков дворов. Какие новые объекты сейчас создают в областной столице и когда они откроются — в фоторепортаже URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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