В Тюмени концерт группы «Моя Мишель» собрал тысячи зрителей. Фоторепортаж

09 июня 2024 в 04:08 Размер текста - 17 +

Выступление музыкантов пришли послушать тысячи тюменцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени 8 июня у Конторы Пароходства состоялся концерт популярной группы «Моя Мишель». Мероприятие собрало тысячи зрителей. О том как прошло выступление в материале URA.RU. Чтобы попасть на выступление, тюменцам пришлось отстоять очередь и пройти через рамки металлоискателя. Один из зрителей поделился с корреспондентом URA.RU, что впервые видит на концерте в данной локации такое большое количество людей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени 8 июня у Конторы Пароходства состоялся концерт популярной группы «Моя Мишель». Мероприятие собрало тысячи зрителей. О том как прошло выступление в материале URA.RU. Чтобы попасть на выступление, тюменцам пришлось отстоять очередь и пройти через рамки металлоискателя. Один из зрителей поделился с корреспондентом URA.RU, что впервые видит на концерте в данной локации такое большое количество людей.