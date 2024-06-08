Выступление музыкантов пришли послушать тысячи тюменцев
В Тюмени 8 июня у Конторы Пароходства состоялся концерт популярной группы «Моя Мишель». Мероприятие собрало тысячи зрителей. О том как прошло выступление в материале URA.RU.
Чтобы попасть на выступление, тюменцам пришлось отстоять очередь и пройти через рамки металлоискателя. Один из зрителей поделился с корреспондентом URA.RU, что впервые видит на концерте в данной локации такое большое количество людей.
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