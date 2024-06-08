08 июня 2024

В Тюмени концерт группы «Моя Мишель» собрал тысячи зрителей. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт группы Моя Мишель. Тюмень, концерт моя мишель
Выступление музыкантов пришли послушать тысячи тюменцев Фото:

В Тюмени 8 июня у Конторы Пароходства состоялся концерт популярной группы «Моя Мишель». Мероприятие собрало тысячи зрителей. О том как прошло выступление в материале URA.RU.

Чтобы попасть на выступление, тюменцам пришлось отстоять очередь и пройти через рамки металлоискателя. Один из зрителей поделился с корреспондентом URA.RU, что впервые видит на концерте в данной локации такое большое количество людей.

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В Тюмени 8 июня у Конторы Пароходства состоялся концерт популярной группы «Моя Мишель». Мероприятие собрало тысячи зрителей. О том как прошло выступление в материале URA.RU. Чтобы попасть на выступление, тюменцам пришлось отстоять очередь и пройти через рамки металлоискателя. Один из зрителей поделился с корреспондентом URA.RU, что впервые видит на концерте в данной локации такое большое количество людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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