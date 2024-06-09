09 июня 2024

Тюменские грибники нашли первые подберезовики. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы находят первые подберезовики в районе Старотобольского тракта и озера Андреевское
Тюменцы находят первые подберезовики в районе Старотобольского тракта и озера Андреевское Фото:

Жители Тюменской области начали находить первые подберезовики. Об этом любители «тихой охоты» сообщили в тематической группе в соцсети «ВКонтакте».

«Первые подберезовики 2024 года. Старотобольский тракт», — рассказал Борис Кулинич в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области». Также жители написали, что видели подберезовики в районе озера Андреевской.

Ранее URA.RU писало, где и какие грибы можно найти в регионе. Также в лесах растут грибы, за сбор которых можно сесть в тюрьму или получить штраф.

Подберезовики заметили в районе Старотобольского тракта
Подберезовики заметили в районе Старотобольского тракта
Фото:

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Жители Тюменской области начали находить первые подберезовики. Об этом любители «тихой охоты» сообщили в тематической группе в соцсети «ВКонтакте». «Первые подберезовики 2024 года. Старотобольский тракт», — рассказал Борис Кулинич в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области». Также жители написали, что видели подберезовики в районе озера Андреевской. Ранее URA.RU писало, где и какие грибы можно найти в регионе. Также в лесах растут грибы, за сбор которых можно сесть в тюрьму или получить штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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