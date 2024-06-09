Тюменцы находят первые подберезовики в районе Старотобольского тракта и озера Андреевское
Жители Тюменской области начали находить первые подберезовики. Об этом любители «тихой охоты» сообщили в тематической группе в соцсети «ВКонтакте».
«Первые подберезовики 2024 года. Старотобольский тракт», — рассказал Борис Кулинич в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области». Также жители написали, что видели подберезовики в районе озера Андреевской.
Ранее URA.RU писало, где и какие грибы можно найти в регионе. Также в лесах растут грибы, за сбор которых можно сесть в тюрьму или получить штраф.
Подберезовики заметили в районе Старотобольского тракта
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