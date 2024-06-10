Жители 122 домов в микрорайонах Заозерный и Рябково в ближайшее время будут обеспечены горячей водой после получения положительного результата гидравлических испытаний трубопровода. Об этом сообщает Курганская генерирующая компания (КГК) в своем telegram-канале.
«В 76 домах подача горячей воды будет возобновлена после получения положительного результата гидравлических испытаний магистрального трубопровода по улице Мостостроителей и улице Фарафонова. Очередные гидравлические испытания назначены на 15 июня», — указано в канале коммунальщиков.
В рамках подготовки к зиме, как отмечает КГК, были проведены испытания внутриквартальных теплосетей, которые успешно выдержали нагрузку. В результате жители 28 домов с водоподогревателями скоро смогут пользоваться горячей водой. В остальные дома с водоподогревателями теплоноситель будет запускаться по мере готовности трубопроводов.
Полный список адресов, где в ближайшее время появится горячая вода указан ниже:
- 2 микрорайон: 3, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26;
- 3 микрорайон: 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 19, 20а, 21, 23, 24, 26, 29, 31, 34, 34а, 37;
- 5 микрорайон: 2, 3, 4, 4а, 6, 24, 30;
- 6 микрорайон: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 20к.1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32;
- 6а микрорайон: 1, 2, 10, 11;
- 7 микрорайон: 16, 24, 25;
- 11 микрорайон: 1, 1а, 1б, 2а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 26, 27;
- Анфиногенова: 57, 100, 102, 106;
- Чернореченская: 81, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 91а, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 109а; 115, 119, 123, 123б, 123в, 125, 127, 127к.1, 127к.2;
- Школьная: 68;
- Электровозная: 23, 23а, 23б, 25, 25а, 27.
Ранее URA.RU сообщало, что в спальном микрорайоне Кургана затянулось возвращение ресурса для ГВС. Это произошло вследствие необходимости проведения повторных гидравлических испытаний для запуска горячей воды.
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