10 июня 2024

В более чем 100 домах в микрорайонах Кургана появится горячая вода. Список

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганцы из микрорайонов Заозерный и Рябково скоро получат горячую воду
Курганцы из микрорайонов Заозерный и Рябково скоро получат горячую воду Фото:

Жители 122 домов в микрорайонах Заозерный и Рябково в ближайшее время будут обеспечены горячей водой после получения положительного результата гидравлических испытаний трубопровода. Об этом сообщает Курганская генерирующая компания (КГК) в своем telegram-канале.

«В 76 домах подача горячей воды будет возобновлена после получения положительного результата гидравлических испытаний магистрального трубопровода по улице Мостостроителей и улице Фарафонова. Очередные гидравлические испытания назначены на 15 июня», — указано в канале коммунальщиков. 

В рамках подготовки к зиме, как отмечает КГК, были проведены испытания внутриквартальных теплосетей, которые успешно выдержали нагрузку. В результате жители 28 домов с водоподогревателями скоро смогут пользоваться горячей водой. В остальные дома с водоподогревателями теплоноситель будет запускаться по мере готовности трубопроводов.

Полный список адресов, где в ближайшее время появится горячая вода указан ниже:

  • 2 микрорайон: 3, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26;
  • 3 микрорайон: 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 19, 20а, 21, 23, 24, 26, 29, 31, 34, 34а, 37;
  • 5 микрорайон: 2, 3, 4, 4а, 6, 24, 30;
  • 6 микрорайон: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 20к.1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32;
  • 6а микрорайон: 1, 2, 10, 11;
  • 7 микрорайон: 16, 24, 25;
  • 11 микрорайон: 1, 1а, 1б, 2а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 26, 27;
  • Анфиногенова: 57, 100, 102, 106;
  • Чернореченская: 81, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 91а, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 109а; 115, 119, 123, 123б, 123в, 125, 127, 127к.1, 127к.2;
  • Школьная: 68;
  • Электровозная: 23, 23а, 23б, 25, 25а, 27.

Ранее URA.RU сообщало, что в спальном микрорайоне Кургана затянулось возвращение ресурса для ГВС. Это произошло вследствие необходимости проведения повторных гидравлических испытаний для запуска горячей воды.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители 122 домов в микрорайонах Заозерный и Рябково в ближайшее время будут обеспечены горячей водой после получения положительного результата гидравлических испытаний трубопровода. Об этом сообщает Курганская генерирующая компания (КГК) в своем telegram-канале. «В 76 домах подача горячей воды будет возобновлена после получения положительного результата гидравлических испытаний магистрального трубопровода по улице Мостостроителей и улице Фарафонова. Очередные гидравлические испытания назначены на 15 июня», — указано в канале коммунальщиков.  В рамках подготовки к зиме, как отмечает КГК, были проведены испытания внутриквартальных теплосетей, которые успешно выдержали нагрузку. В результате жители 28 домов с водоподогревателями скоро смогут пользоваться горячей водой. В остальные дома с водоподогревателями теплоноситель будет запускаться по мере готовности трубопроводов. Полный список адресов, где в ближайшее время появится горячая вода указан ниже: Ранее URA.RU сообщало, что в спальном микрорайоне Кургана затянулось возвращение ресурса для ГВС. Это произошло вследствие необходимости проведения повторных гидравлических испытаний для запуска горячей воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...