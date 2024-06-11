Погода в Тюменской области станет опасной

Туман окутает регион в период с полуночи до восьми утра
В Тюменской области в период с 00:00 до 08:00 12 июня ожидается туман. Предупреждение опубликовано на сайте регионального отделения Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.
«Предупреждение об опасной погоде. Тюменская область: в период с 00:00 до 08:00 12 июня местами туман», — говорится в прогнозе синоптиков.
Подобные метеоусловия опасны тем, что в период их наступления снижается видимость на дорогах. Водителям и пешеходам рекомендуют усилить свое внимание.
Температура воздуха в Тюмени 12 июня ожидается от 17 градусов ночью до 31 днем. Небо будет облачным, осадков не обещают.
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