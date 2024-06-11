Погода в Тюменской области станет опасной

В Тюменской области 12 июня ожидаются туман и плохая видимость
© Служба новостей «URA.RU»
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Туман окутает регион в период с полуночи до восьми утра
Туман окутает регион в период с полуночи до восьми утра Фото:

В Тюменской области в период с 00:00 до 08:00 12 июня ожидается туман. Предупреждение опубликовано на сайте регионального отделения Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.

«Предупреждение об опасной погоде. Тюменская область: в период с 00:00 до 08:00 12 июня местами туман», — говорится в прогнозе синоптиков.

Подобные метеоусловия опасны тем, что в период их наступления снижается видимость на дорогах. Водителям и пешеходам рекомендуют усилить свое внимание.

Температура воздуха в Тюмени 12 июня ожидается от 17 градусов ночью до 31 днем. Небо будет облачным, осадков не обещают.

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В Тюменской области в период с 00:00 до 08:00 12 июня ожидается туман. Предупреждение опубликовано на сайте регионального отделения Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. «Предупреждение об опасной погоде. Тюменская область: в период с 00:00 до 08:00 12 июня местами туман», — говорится в прогнозе синоптиков. Подобные метеоусловия опасны тем, что в период их наступления снижается видимость на дорогах. Водителям и пешеходам рекомендуют усилить свое внимание. Температура воздуха в Тюмени 12 июня ожидается от 17 градусов ночью до 31 днем. Небо будет облачным, осадков не обещают.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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