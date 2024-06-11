Некоторые работы выполняются за счет средств инвесторов
В Тюмени отреставрируют корпус аграрного университета на улице Республики, Церковь Спаса, флигель дома В.П. Буркова и другие памятники архитектурного наследия. Работы на некоторых объектах выполнят за счет средств инвесторов. Какие здания в городе планируют преобразить в ближайшее время — в фоторепортаже URA.RU.
Горожане неоднократно жаловались на внешний вид здания Государственного аграрного университета Северного Зауралья на улице Республики. Более 80 лет назад здесь хранили тело российского революционера Владимира Ленина. В этом году власти анонсировали проект реконструкции старинного здания.
Согласно проекту, реставрируют штукатурный слой фасада, заменят систему вентиляции и кондиционирования, водоснабжения и канализации, отопления, электрификации, компьютерных сетей. Также будут убирать с фасадов блоки кондиционирования воздуха.
В прошлом новых собственников обрели пять исторических зданий в Тюмени и Тобольске. Среди них - "Дом и магазин Н.Л. Панкратьева". Реставрация этого дома будет проходить в строгом соответствии с проектами, разработанными аттестованными архитекторами.
"Дом С.Г. Селеверстова - Л.Х. Брандта" также в списке зданий, которые обрели нового собственника. На его реконструкцию отведено не более семи лет после покупки.
Еще один объект, где проведут реставрацию, - "Флигель дома В. П. Буркова" по ул. Дзержинского. Там разместится музей Конька-горбунка. Источником финансирования работ выступает бюджет муниципального образования.
Активно идут работы в церкви Спаса на Ленина. В мае 2020 года в подвале здесь нашли склеп мецената Андрея Текутьева. Реставрация подходит к концу, все работы могут закончить уже в конце 2024 года.
По соседству с церковью находится «Дом мещанина И.П. Нечаева». Основание здания уже укреплено, заменены прохудившиеся нижние и верхние венцы. В ближайшее время займутся кровельным покрытием дома.
"Городская хирургическая лечебница с рентгеновским кабинетом, построенная А.И. Текутьевым» и «Ночлежный дом», входящих в «Больничный ансамбль из трех зданий» на улице Даудельной также приведут в порядок. В будущем там могут появиться заведения общепита.
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