11 июня 2024

Какие здания отреставрируют в Тюмени. Фоторепортаж

В Тюмени отреставрируют здания церкви, университета и купеческую усадьбу
© Служба новостей «URA.RU»
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Некоторые работы выполняются за счет средств инвесторов
Некоторые работы выполняются за счет средств инвесторов Фото:

В Тюмени отреставрируют корпус аграрного университета на улице Республики, Церковь Спаса, флигель дома В.П. Буркова и другие памятники архитектурного наследия. Работы на некоторых объектах выполнят за счет средств инвесторов. Какие здания в городе планируют преобразить в ближайшее время — в фоторепортаже URA.RU.

Горожане неоднократно жаловались на внешний вид здания Государственного аграрного университета Северного Зауралья на улице Республики. Более 80 лет назад здесь хранили тело российского революционера Владимира Ленина. В этом году власти анонсировали проект реконструкции старинного здания.
Горожане неоднократно жаловались на внешний вид здания Государственного аграрного университета Северного Зауралья на улице Республики. Более 80 лет назад здесь хранили тело российского революционера Владимира Ленина. В этом году власти анонсировали проект реконструкции старинного здания.
Фото:
Согласно проекту, реставрируют штукатурный слой фасада, заменят систему вентиляции и кондиционирования, водоснабжения и канализации, отопления, электрификации, компьютерных сетей. Также будут убирать с фасадов блоки кондиционирования воздуха.
Согласно проекту, реставрируют штукатурный слой фасада, заменят систему вентиляции и кондиционирования, водоснабжения и канализации, отопления, электрификации, компьютерных сетей. Также будут убирать с фасадов блоки кондиционирования воздуха.
Фото:
В прошлом новых собственников обрели пять исторических зданий в Тюмени и Тобольске. Среди них - "Дом и магазин Н.Л. Панкратьева". Реставрация этого дома будет проходить в строгом соответствии с проектами, разработанными аттестованными архитекторами.
В прошлом новых собственников обрели пять исторических зданий в Тюмени и Тобольске. Среди них - "Дом и магазин Н.Л. Панкратьева". Реставрация этого дома будет проходить в строгом соответствии с проектами, разработанными аттестованными архитекторами.
Фото:
"Дом С.Г. Селеверстова - Л.Х. Брандта" также в списке зданий, которые обрели нового собственника. На его реконструкцию отведено не более семи лет после покупки.
"Дом С.Г. Селеверстова - Л.Х. Брандта" также в списке зданий, которые обрели нового собственника. На его реконструкцию отведено не более семи лет после покупки.
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Еще один объект, где проведут реставрацию, - "Флигель дома В. П. Буркова" по ул. Дзержинского. Там разместится музей Конька-горбунка. Источником финансирования работ выступает бюджет муниципального образования.
Еще один объект, где проведут реставрацию, - "Флигель дома В. П. Буркова" по ул. Дзержинского. Там разместится музей Конька-горбунка. Источником финансирования работ выступает бюджет муниципального образования.
Фото:
Активно идут работы в церкви Спаса на Ленина. В мае 2020 года в подвале здесь нашли склеп мецената Андрея Текутьева. Реставрация подходит к концу, все работы могут закончить уже в конце 2024 года.
Активно идут работы в церкви Спаса на Ленина. В мае 2020 года в подвале здесь нашли склеп мецената Андрея Текутьева. Реставрация подходит к концу, все работы могут закончить уже в конце 2024 года.
Фото:
По соседству с церковью находится «Дом мещанина И.П. Нечаева». Основание здания уже укреплено, заменены прохудившиеся нижние и верхние венцы. В ближайшее время займутся кровельным покрытием дома.
По соседству с церковью находится «Дом мещанина И.П. Нечаева». Основание здания уже укреплено, заменены прохудившиеся нижние и верхние венцы. В ближайшее время займутся кровельным покрытием дома.
Фото:
"Городская хирургическая лечебница с рентгеновским кабинетом, построенная А.И. Текутьевым» и «Ночлежный дом», входящих в «Больничный ансамбль из трех зданий» на улице Даудельной также приведут в порядок. В будущем там могут появиться заведения общепита.
"Городская хирургическая лечебница с рентгеновским кабинетом, построенная А.И. Текутьевым» и «Ночлежный дом», входящих в «Больничный ансамбль из трех зданий» на улице Даудельной также приведут в порядок. В будущем там могут появиться заведения общепита.
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В Тюмени отреставрируют корпус аграрного университета на улице Республики, Церковь Спаса, флигель дома В.П. Буркова и другие памятники архитектурного наследия. Работы на некоторых объектах выполнят за счет средств инвесторов. Какие здания в городе планируют преобразить в ближайшее время — в фоторепортаже URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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