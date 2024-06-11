В Курганскую область придет аномальная жара

Жаркая погода продержится с 13 по 17 июня
В отдельных районах Курганской области с 13 по 17 июня ожидается аномальная жара. Об этом сообщили в пресс-службе Курганского ЦГМС.
«С 13 по 17 июня в отдельных районах ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточные температуры воздуха будут выше нормы на семь градусов и более», — сообщили в ЦГМС.
Жаркую погоду прогнозировали и с 10 по 12 июня. В ЦГМС сообщали, что воздух в Кургане прогреется до 25 градусов тепла, а с 13 по 14 июня — до 31 градуса.
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