11 июня 2024

В Курганскую область придет аномальная жара

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жаркая погода продержится с 13 по 17 июня
Жаркая погода продержится с 13 по 17 июня Фото:

В отдельных районах Курганской области с 13 по 17 июня ожидается аномальная жара. Об этом сообщили в пресс-службе Курганского ЦГМС.

«С 13 по 17 июня в отдельных районах ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточные температуры воздуха будут выше нормы на семь градусов и более», — сообщили в ЦГМС.

Жаркую погоду прогнозировали и с 10 по 12 июня. В ЦГМС сообщали, что воздух в Кургане прогреется до 25 градусов тепла, а с 13 по 14 июня — до 31 градуса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В отдельных районах Курганской области с 13 по 17 июня ожидается аномальная жара. Об этом сообщили в пресс-службе Курганского ЦГМС. «С 13 по 17 июня в отдельных районах ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточные температуры воздуха будут выше нормы на семь градусов и более», — сообщили в ЦГМС. Жаркую погоду прогнозировали и с 10 по 12 июня. В ЦГМС сообщали, что воздух в Кургане прогреется до 25 градусов тепла, а с 13 по 14 июня — до 31 градуса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...