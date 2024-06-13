В Тобольске пожаловались на онаниста, который напугал детей

Мужчину замечали в нескольких районах Тобольска
Жители Тобольска пожаловались на онаниста, который напугал детей. Об этом горожане рассказали в соцсетях.
«Будьте бдительны. Онанировал в кустах, потом преследовал детей. Хорошо, что мы были с шокером. При нас напал на девушку с ребенком», — рассказала жительница в группе «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте».
В комментариях люди поддержали женщину. Горожане рассказали, что замечали этого мужчину и в других районах Тобольска.
В УМВД ответили, что по данному факту проводится проверка. Обстоятельства происшествия выясняются.
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