13 июня 2024

В Тобольске пожаловались на онаниста, который напугал детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину замечали в нескольких районах Тобольска
Мужчину замечали в нескольких районах Тобольска Фото:

Жители Тобольска пожаловались на онаниста, который напугал детей. Об этом горожане рассказали в соцсетях.

«Будьте бдительны. Онанировал в кустах, потом преследовал детей. Хорошо, что мы были с шокером. При нас напал на девушку с ребенком», — рассказала жительница в группе «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях люди поддержали женщину. Горожане рассказали, что замечали этого мужчину и в других районах Тобольска.

В УМВД ответили, что по данному факту проводится проверка. Обстоятельства происшествия выясняются.

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Жители Тобольска пожаловались на онаниста, который напугал детей. Об этом горожане рассказали в соцсетях. «Будьте бдительны. Онанировал в кустах, потом преследовал детей. Хорошо, что мы были с шокером. При нас напал на девушку с ребенком», — рассказала жительница в группе «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях люди поддержали женщину. Горожане рассказали, что замечали этого мужчину и в других районах Тобольска. В УМВД ответили, что по данному факту проводится проверка. Обстоятельства происшествия выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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