Жители Московского тракта будут искать обходные пути к своим домам
Жителям Московского тракта на два месяца перекроют проезд к их домам. Об этом сообщает администрация города. Такое решение было принято из-за ремонта сетей водоснабжения.
«В связи с капитальным ремонтом сетей водоснабжения будет прекращено движение транспортных средств на проезде к домам №№ 137, 141, к. 3 по Московскому тракту», — сообщили в мэрии. Ограничение будет действовать с 17 июня по 15 августа.
На месте проведения работ будут установлены дорожные знаки. Также на месте будет установлена схема объезда.
Схема объезда со стороны Московского тракта
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