13 июня 2024

Тюменцам на два месяца перекроют проезд к их домам. Карта

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Жители Московского тракта будут искать обходные пути к своим домам
Жители Московского тракта будут искать обходные пути к своим домам Фото:

Жителям Московского тракта на два месяца перекроют проезд к их домам. Об этом сообщает администрация города. Такое решение было принято из-за ремонта сетей водоснабжения.

«В связи с капитальным ремонтом сетей водоснабжения будет прекращено движение транспортных средств на проезде к домам №№ 137, 141, к. 3 по Московскому тракту», — сообщили в мэрии. Ограничение будет действовать с 17 июня по 15 августа.

На месте проведения работ будут установлены дорожные знаки. Также на месте будет установлена схема объезда.

Схема объезда со стороны Московского тракта
Схема объезда со стороны Московского тракта
Фото:

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Жителям Московского тракта на два месяца перекроют проезд к их домам. Об этом сообщает администрация города. Такое решение было принято из-за ремонта сетей водоснабжения. «В связи с капитальным ремонтом сетей водоснабжения будет прекращено движение транспортных средств на проезде к домам №№ 137, 141, к. 3 по Московскому тракту», — сообщили в мэрии. Ограничение будет действовать с 17 июня по 15 августа. На месте проведения работ будут установлены дорожные знаки. Также на месте будет установлена схема объезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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