Путин назначил председателя курганского районного суда

Путин назначил нового председателя курганского районного суда
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении председателем Щучанского районного суда Курганской области Виталия Колесникова. Об этом говорится на официальном сайте правовых актов.
«Назначить председателем Щучанского районного суда Колесникова Виталия Валерьевича», — говорится в указе президента. Полномочия Колесникову выданы на шестилетний срок.
Ранее URA.RU писало, что о назначении зампредседателя арбитражного суда Курганской области. Им стал Василий Асолямов. Также президентом были назначены четыре судьи в Кургане, Шадринске и селе Кетово.
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