13 июня 2024

Путин назначил председателя курганского районного суда

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин назначил нового председателя курганского районного суда
Путин назначил нового председателя курганского районного суда Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении председателем Щучанского районного суда Курганской области Виталия Колесникова. Об этом говорится на официальном сайте правовых актов.

«Назначить председателем Щучанского районного суда Колесникова Виталия Валерьевича», — говорится в указе президента. Полномочия Колесникову выданы на шестилетний срок.

Ранее URA.RU писало, что о назначении зампредседателя арбитражного суда Курганской области. Им стал Василий Асолямов. Также президентом были назначены четыре судьи в Кургане, Шадринске и селе Кетово.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении председателем Щучанского районного суда Курганской области Виталия Колесникова. Об этом говорится на официальном сайте правовых актов. «Назначить председателем Щучанского районного суда Колесникова Виталия Валерьевича», — говорится в указе президента. Полномочия Колесникову выданы на шестилетний срок. Ранее URA.RU писало, что о назначении зампредседателя арбитражного суда Курганской области. Им стал Василий Асолямов. Также президентом были назначены четыре судьи в Кургане, Шадринске и селе Кетово.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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