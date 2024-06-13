13 июня 2024

Моргенштерн* раскрыл причину, по которой не вернется в Россию

Моргенштерн*: если я вернусь в Россию, то меня посадят
© Служба новостей «URA.RU»
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Музыкант рассказал, что в России его могут посадить
Музыкант рассказал, что в России его могут посадить Фото:

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом РФ иноагентом) заявил, что не вернется в Россию из-за «злыдней». Он уточнил, что есть те, кто может посадить его в РФ. Об этом он сообщил в интервью на youtube-канале «Вписка».

«Есть злыдни, которые сидят и точечно меня ненавидят. Но они настолько весомые, что если они захотят, я сяду в России», — признался музыкант в интервью.  

По словам репера, он не понимает, почему к нему такое отношение со стороны центрального аппарата. Он также дополнил, что хочет съездить родную Уфу и встретиться с бабушкой. В Москву возвращаться он не хочет. Музыкант отметил, что столичная жизнь ему нравилась, но не теперь.

После обвинения в торговле наркотиками он покинул Россию. В мае 2022 года Моргенштерна внесли в реестр физических лиц — иноагентов по решению Минюста РФ. Следственный комитет считает, что его творчество пропагандирует употребление наркотиков и девиантное поведение, передает телеканал 360.

*Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в список лиц, выполняющих функции иноагента

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Рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом РФ иноагентом) заявил, что не вернется в Россию из-за «злыдней». Он уточнил, что есть те, кто может посадить его в РФ. Об этом он сообщил в интервью на youtube-канале «Вписка». «Есть злыдни, которые сидят и точечно меня ненавидят. Но они настолько весомые, что если они захотят, я сяду в России», — признался музыкант в интервью.   По словам репера, он не понимает, почему к нему такое отношение со стороны центрального аппарата. Он также дополнил, что хочет съездить родную Уфу и встретиться с бабушкой. В Москву возвращаться он не хочет. Музыкант отметил, что столичная жизнь ему нравилась, но не теперь. После обвинения в торговле наркотиками он покинул Россию. В мае 2022 года Моргенштерна внесли в реестр физических лиц — иноагентов по решению Минюста РФ. Следственный комитет считает, что его творчество пропагандирует употребление наркотиков и девиантное поведение, передает телеканал 360. *Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в список лиц, выполняющих функции иноагента
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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