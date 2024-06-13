Моргенштерн* раскрыл причину, по которой не вернется в Россию

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом РФ иноагентом) заявил, что не вернется в Россию из-за «злыдней». Он уточнил, что есть те, кто может посадить его в РФ. Об этом он сообщил в интервью на youtube-канале «Вписка».
«Есть злыдни, которые сидят и точечно меня ненавидят. Но они настолько весомые, что если они захотят, я сяду в России», — признался музыкант в интервью.
По словам репера, он не понимает, почему к нему такое отношение со стороны центрального аппарата. Он также дополнил, что хочет съездить родную Уфу и встретиться с бабушкой. В Москву возвращаться он не хочет. Музыкант отметил, что столичная жизнь ему нравилась, но не теперь.
После обвинения в торговле наркотиками он покинул Россию. В мае 2022 года Моргенштерна внесли в реестр физических лиц — иноагентов по решению Минюста РФ. Следственный комитет считает, что его творчество пропагандирует употребление наркотиков и девиантное поведение, передает телеканал 360.
*Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в список лиц, выполняющих функции иноагента
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